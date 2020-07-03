隸屬基隆市流浪動物收容所的寵物銀行，設立至今已21年，環境骯髒破舊，軟硬體設施都已不符時代需求，基隆市政府為改善在地動物安置環境，獲農委會補助，投入近億元來整建，市長林右昌於3日開工典禮指出，完工後將可大幅改善寵物收容環境，讓基隆市成為對動物的友善城市。

基隆市寵物銀行早期僅作收容，未考量動物福利及民眾認領養環境，導致走道窄小造成參觀困難，收容動物極易緊迫，加上內部設備老舊，以鐵皮搭建的設施建置極不理想，且維護管理不易、地面積水濕滑、通風環境不良、讓民眾觀感不佳，對此，林右昌表示，市府長期向中央積極爭取，並投入近億元的經費，將打造兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動的交流環境。

林右昌說，自他上任後數次來視察，發現收容設備已不符合需要，決心要進行整改建，目前已開始規劃寵物公園，隨著全市開放空間整理到位，將會推動寵物市集及交流等，希望逐步讓基隆市的動物友善環境更加進步。

市府指出，未來在現有動物醫院旁，將興建2棟分別為地上2層及3層的建築物，未來提供80間犬舍，可收容150隻犬，每隻犬可分配5平方公尺收容飼養空間，比現況1.92平方公尺擴大3倍多。

(中時 )