基隆市一名女中學生2日中午，在基隆廟口戶外課程，經過廟口慶安宮附近飲料店門口，在光天化日下，遭一名變態紅衣男子言語騷擾，甚至熊抱、襲胸等，大受驚嚇，員警獲報趕至現場後，將這名情緒不穩定的紅衣男子，以強制力將男子管束後，通知男子父親到所，並將其強制送醫。

基隆女中校長陳明印指出，2日剛好是該校戶外課程「基隆有憶思」辦理的日子，校方剛好有帶學生到慶安宮附近查勘，他說，學生只是上個課也有可能出現危險的話，很令人擔心，並希望市府能有積極的作為與政策，來保障這國際級的觀光夜市民眾的安全。

基隆市長林右昌3日參加新任分局長聯合布達典禮時，針對重大治安事件的預防、處理指出，警方需要精進預警、阻嚇預防的工作，並以最專業、快速的偵破，另外，分局與派出所務必合作主動出擊，才能帶給民眾更安全的環境。

附近店家表示，這名男子白天晚上經常在附近徘徊，也都穿一樣的衣服，有的時候還會一直在別人後面跟著，讓害怕，對此，基隆警婦幼隊指出，已責請轄區第一分局加強巡守，以維市民人身安全。

(中時 )