台中精機董事長黃明和對年輕人接班表示，順勢而為、順其自然，要對行業有興趣，產生使命感、責任感，最重要的是「認命」兩字，人認命就會吃苦耐勞。（盧金足攝）

台中精機董事長黃明和（中）強調，台中精機投入智慧製造的決心，從俗稱黑手到逐步邁向「華人圈精密機械第一品牌」，要讓精機產業再度榮耀。（盧金足攝）

台中精機大手筆斥資35億元打造首座智慧工廠，這座「未來工廠」不只打破傳統「黑手」印象工作環境，連副總統賴清德來參訪時，都讚譽「綠能智慧化的建築，外觀不像一家工廠，反而如占地廣大的公園、美術館」；台中精機董事長黃明和3日受邀出席台中市建築經營協會大師講座表示，在天時地利人和下，完成大肚山下傳奇的夢幻工廠，提供員工幸福企業，從黑手邁向「華人圈精密機械第一品牌」。

黃明和表示，台中精機至今培養第三代接班，已有六十七年歷史，見證台灣機械工業起起起落落，發展一路走來跌跌撞撞，一九九八年面臨金融危機，股票還遭下市，歷經十五年重整後恢復正常，這些考驗成為台中精機經營的養分。

現在擴大打造智能化工廠，黃明和表示，這座未來化工廠，花費三年多蓋好的新建築，打破過去機械工廠印象，一般認為機械硬梆梆，還是「黑手業」，這次配合商返台措施 總投資卅五億，搬廠花近半年時間，目的希望智慧機械產業，打開更多市場。

黃明和從父親手中接下台中精機，他在公司四十年，近來由兒女、女婿等人加入公司行列，大家攜手合作興建的智能化工廠，地點剛好在機械園區的制高點，年輕人將特點變優勢，整個工廠公園化、綠能化建築，外觀看不出是工廠，有如一座美麗公園。

他說，曾去日本參訪見工廠蓋在山林之中，打造山中奇景，讓黃明和非常嚮往，決定在大肚山下興建夢幻公園，雖然精密機械園區高低落差大，除了規畫一千五百坪綠地，還依坡度蓋六層樓，發展工業四點零。

至於台灣大道旁的舊廠，有一條超前部署上線四、五年的自動化生產線，新廠擴大到四條自動化生產線，從一台幾百萬到上千萬的機械，工廠本就是智慧化，讓客戶來參訪更有信心。

對年輕人接班，黃明和表示，順勢而為、順其自然，最重要的是要對行業有興趣，有興趣後，學習適應產生使命感、責任感，接班者就要有使命感，他以智慧與幽默透露，就是「認命」兩字，人認命就會吃苦耐勞。

台中精機是台中在地的產業，更是台灣之光，身繫很多家庭的生計，如何讓員工有向心力？台中精機新的「未來工廠」，不只有餐廳供應美味健康的餐點，午休時還提供行軍床，讓員工獲充分休息。

黃明和說，本來研議六樓頂樓可停四百台汽車的屋頂，是否要加蓋多支出四、五千萬經費，最後以員工設想加蓋，沒想到配合太陽能政策，在屋頂設太陽能板，種電的利潤經賣電後，一個月有三、四百萬元收益，停車場加蓋獲得更多。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，源自台中的台中精機是工具機產業的隱形冠軍，成立至今已逾一甲子以上時間，公司所經歷過的起落，儼然是一部台灣工具機產業的發展史，也是一部企業經營的完整實例，很值得同為企業經營者的會員們學習，從中獲取成長的養分。

台中精機由三位創辦人以「黑手業」創業起家，現在是第二代經營，第三代進行接班準備，從4坪大廠房，發展出兩岸七大生產基地，行銷據點遍布全球的規模，一座台灣工具業的典範智慧工廠已經完工，顯示台中精機投入智慧製造的決心，從俗稱黑手到逐步邁向「華人圈精密機械第一品牌」，要讓精機產業再度榮耀。

黃明和曾任中華民國精密機械發展協會理事長、台灣區機器工業同業公會-工具機專業委員會召集人等職務，洞悉產業發展與全球經濟趨勢，演講分享其寶貴的企業經營理念與經驗。

黃明和指出，工具機產業近年來接連遭遇美中貿易大戰與新冠肺炎疫情等重大利空衝擊，訂單與出貨雙雙銳減，可說是「屋漏偏逢連夜雨」，還好台灣機械業已有70年的發展歷史，曾經歷過2003年SARS疫情、2008年金融海嘯等襲擊，展現出高度的經營韌性，絕對有能力因應此次變局。

(中時 )