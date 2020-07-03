近期振興三倍券預購如火如荼展開，不過網路上卻有消息指出，三倍券上的防偽技術是花了10億元，從德國引進紙張、機器才有的，不過稍早經紀部發出聲明表示，這些都是網路謠傳的假消息，本次印製三倍券機器是使用既有設備，紙張也是既有用紙，並不如網路遙傳所說，特別從德國進口。

經濟部統計本次民眾預訂三倍券狀況，截至 7 月 3 日下午 4 時統計，紙本三倍券預訂，達到 268 萬 6,810 人，數位三倍券之綁定人數，共有 101 萬 7,650 人，總計達到3,704,460 人，不過網路上卻有「花10億元買德國紙」、「從德國引進7億元機器」等流言。

對此，經濟部表示，本次印製振興三倍券所使用紙張，是中央印製廠原本購自德國，用於印製國內支票的用紙，並非特別自國外進口，印製機器也是中央印製廠既有印製設備。

本次振興三倍券第一階段由中央印製廠印製 1,200 萬份，每份 9 張共 1.08 億張，每張上面都有多達16 種防偽設計，是採用新臺幣鈔券印製相同規格標準。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)