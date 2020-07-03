109大學指考第一天落幕，首日登場的科目為物理、化學與生物3科，此次試題靈活、且受到時事影響，新冠肺炎議題時常出現在考題中，難倒不少學生，其中物理科更是讓學生哀鴻遍野，有中國醫藥大學的牙醫系學生在《Dcard》PO文表示，自己花了20分鐘看了考題，分析並曝光頂標分數。

指考首日結束後，不少考生紛紛在網路討論、對答案，其中物理科讓不少人哀嚎，直呼「比去年試題難多了」、「模擬考都比較簡單」。對此有大學牙醫系學生特地翻閱、分析試題，表示補教預估頂標71，有點太小看前段班學生。

他先分析各類型題目預估分數：

單選題→3題(9分)

多選題→1題+1個選項(7分)

非選題→扣2~4分(第一大題算是考古題,基本分應該全拿，第二大題考量閱卷老師雞蛋裡挑骨頭 扣2~4分)

原PO接著表示，頂標群零零總總大約加起來頂多被扣20分，因為若有寫過去年物理科試題，就會發現去年兩題非選(光學、雷射鑷子)才是魔王，相反地，今年非選題只要模擬考跟段考都有確實解答出來，基本上都沒問題，至於第二大題實驗本有看熟也不難。

有教師表示這次試題是有上補習班也補不出來的，原PO表示太小看補習班了，這些實驗手冊上有的東西，補習班與頂標群絕對沒問題。他說，考量到選擇題運氣猜對，加上今年重考生比例增加，熟習前兩年考古題，還有本屆的前段班，自己預估這次物理指考的頂標會是81分，比補教界預估的71分高出10分。原PO表示，自己是真心認為前兩年的試題要比今年的難。

(中時電子報)