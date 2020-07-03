基警新任分局長聯合布達，市長林右昌勉「好還要更好」。（吳康瑋攝）

基隆市警察局3日舉行新任分局長聯合布達典禮，市長林右昌肯定卸任同仁卓越貢獻，期勉新任官發揮所長襄助局長，各項工作務求讓民眾有感，好還要更好，這是他對所有警務同仁殷切的期許。

針對重大治安事件的預防、處理林右昌指出，警方需要精進預警、阻嚇預防的工作，並以最專業、快速的偵破，另外，分局與派出所務必合作主動出擊，才能帶給民眾更安全的環境，對於老舊警務廳舍，以整體改善取代局部修繕，應有整體整改建計畫，向中央爭取經費加速推動，對於新類型毒品和教育單位合作，加強向青少年宣導辨識，並向上溯源各層通路做到斷源；賭博性電玩查緝列執行重點，仍需持續努力，期許再接再厲。

在全市交通維勤方面，林右昌表示，不僅維護日常順暢，在假日與重大節慶，都有國際旅客與外縣市遊客來基隆，特別是觀光景點假日容易塞車，他提醒警務同仁，對於塞車熱點區域，提前部署，維持交通順暢，避免觀光人潮，造成市民不便。

警察局表示，新任副局長林詮峰，警大法律學系碩士，警大國境警察學系59期，曾任警政署警務正、桃園縣警局組長、基隆市警局第四分局分局長、基隆市警局督察長、警政署保安組警備科長、保防組社調科長等職。

原任屏東縣政府警察局屏東分局分局長楊効宜調任本局第一分局分局長；原任苗栗縣警察局大湖分局分局長林鼎鈞調任本局第三分局分局長；原任雲林縣警察局西螺分局分局長徐俊生調任本局第四分局分局長。

(中時 )