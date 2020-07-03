英國哈利王子和梅根2018年在溫莎堡舉辦世紀婚禮，當日花費傳出高達3200萬英鎊（約新台幣11億元），近期有媒體爆料這筆金額居然由從英國百姓納稅的錢支付；但梅根不僅否認，還說她的婚禮替英國賺進10億英鎊（約新台幣366億元）觀光收益。

綜合外媒報導，哈利王子和梅根在2018年舉辦的世紀婚禮，王室僅支付服裝和會場布置的費用，而3200萬英鎊（約新台幣11億元）的維安費用，像是王室人員的保安和維護現場秩序等，全都是從納稅人的錢支付；但梅根透過律師團回應，婚禮成本是由查理斯王子出資，並非外界謠傳。

而梅根反過來喊話，她和哈利王子的婚禮反而替英國賺進10億英鎊（約新台幣366億元）的觀光財；據悉，當年許多人為此到英國旅遊，還會有遊玩和購物等消費，所以梅根自認替英國賺了大筆收益。

另外，梅根也主動提告，更認為王室放任媒體刻意抹黑她，讓她受造謠，只能自己硬起來；故梅根若勝訴，能獲得一筆賠償金，而她也表示將會把賠償金全數捐給反欺凌的慈善團體。

(中時電子報)