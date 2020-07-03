隨著美國每日新增的新冠確診病例創下5.4萬人的歷史新高，美國總統川普仍執著於以經濟數據來為自已然低迷的選情打氣。他在白宮的新聞發布會上喜孜孜地公佈一個「驚人消息」，聲稱美國經濟超出預期地出現強勁恢復。

據《美國電視新聞網》(ABC News) 報導，川普一早在進入白宮簡報室就開始向新聞界推銷美國經濟快速反彈的「驚人消息」，他說，美國6月份新增了480萬個工崗位，失業率下降到11.1%。

川普說，這是前所未見的成果，經濟強勁反彈超出所有人的預期。未來還要繼續加快各州的經濟重啟進程，「比任何人想像的速度要更快」。

他表示，就業數據證明美國經濟正快速回升，現在有8成的小型企業復工。未來幾個月還會更多的好消息。大家可以看到一個夢幻般的第三季度經濟數據，這些資料在大選前美國人民都會看到。

美國經濟專家表示，川普所公布的數字可能具有欺騙性，失業率再次上升應該只是經濟重啟出現的短暫反彈。

不過讓人覺得諷刺的是，川普發表經濟數據時，美國許多州疫情出現大幅反彈，目前已經有22州宣佈暫停或取消了重啟經濟計畫。

川普指出，在幾個疫情嚴重的地方撲滅了疫情的火勢，但還有些地方感染人數有增加，政府正在與州長合作，以應對日益惡化的危機。

(中時電子報)