中職富邦悍將今（3）日在新莊球場迎戰樂天桃猿，兩隊單場轟出8支全壘打，改寫新莊球場紀錄，兩隊各4發，其中桃猿捕手廖健富包辦雙響炮、外逢甘霖的朱育賢3分炮，終場樂天桃猿15比8打敗富邦悍將。

富邦排出索沙先發5局被打10安打、丟6分，送出8K，不過，桃猿打者逐漸改善打擊設定不佳的毛病，讓富邦後援投手林晨樺、倪福德、歐書誠與楊彬聯手失9分，成了比賽勝負的關鍵，敗投是投0.1局失3分的倪福德。

桃猿派出洋投卡本特先發4局被打7安打、失6分，其中被打3轟；黃偉晟投1局被打2安打、失2分；還好黃子鵬、王躍霖與蘇俊璋接手後沒有再丟分，勝投由王躍霖拿到。

樂天與富邦的「星期五賽事」，樂天最樂，樂天的星期五戰績是8勝3敗、富邦2勝8敗。昨天樂天全場打出21支安打，全壘打暌違1個月的猿隊朱育賢也轟出3分炮、個人第13轟，終於「久旱逢甘霖」。

桃猿在1局上由廖健富率先開轟，拿下1分；2局下，富邦范國震率先轟出2分彈，接著楊晉豪也跟進2分炮，富邦取得4比1領先；不過，3局上猿隊攻得2分，把比數追成3比4。

3局下，富邦林益全貢獻1發陽春炮，這是新莊球場的第1200支全壘打。4局下，林宥穎打出高飛犧牲打，富邦再得1分；5局下，高國麟從猿投黃偉晟手中再轟2分彈，富邦8比3領先猿隊。

第6局開始桃猿大反撲，6局上，朱育賢揮出右外野3分炮；7局上，林泓育打下1打點、陳俊秀補上陽春全壘打，桃猿8比8追平富邦。

8局上，猿隊單局拿下5分，包括廖健富的2分全壘打，這是他生涯第3次單場2支全壘打；9局上，猿隊再奪2分，並以15比8領先至終場。

(中時 )