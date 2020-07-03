基隆市防災教育館於民國92年成立以來，每年都吸引大批市民及外縣市朋友蒞臨參訪，為基隆市防災宣導與實際體驗的重要據點，為使宣導工作多元化，讓民眾有更深刻的體驗，消防局透過公部門編列預算與尋求民間力量的支持，不斷擴充與更新館內設備，為使民眾了解火場中濃煙的實際流動情形，強化民眾安裝住警器預警的意願，3日下午2點於消防局8樓受理火災模擬屋等防災宣導設施捐贈。

去年本市防災教育館館志工為增進宣導專業技能，曾前往永揚消防設備公司觀摩研習，張來川董事長熱心公益，了解本市防災教育館宣導設施之不足，毅然捐贈火災模擬屋包含發煙機、宣導立板等防災宣導設施提供民眾宣導使用，目前全國僅有基隆市及台南市的防災教育館擁有此項新穎設備。

捐贈儀式由消防局長陳龍輝代表接受，並代表市長致贈感謝狀及紀念品，他致詞時表示：有鑒於近來5層樓以下住宅發生死亡火災案例，民眾因家中未設｢火災警報設備｣無法提醒火災發生，張董事長所捐贈之火災模擬屋可利用發煙機模擬火災時各居室濃煙的流動情形，提醒民眾火災時關門，還有裝設｢住警器｣預警的重要性，未來將是防災教育館宣導的重點項目，特別感佩張董事長的善行義舉。

消防局於捐贈活動結束後也立即對所有防災教育館志工進行教育訓練，基隆市防災館也將於7月7日重新開館，新的｢火災模擬屋｣將提供民眾不同的宣導體驗。

(中時 )