美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死所引爆全美示威遊行、反對警察濫權浪潮,一些美國民權團體還發起了「停止用仇恨牟利」(Stop Hate for Profit),社交網路巨頭臉書(Facebook)也被捲入抵制運動,但這對臉書來說,也不是第一次面臨被抵制的公關危機。

據華爾街日報報導,可口可樂、聯合利華等公司暫停對臉書投放廣告,主要理由就是臉書在消除仇恨言論方面做得不夠,這將導致社會被撕裂與言論兩極化。

包括星巴克、微軟在內的廣告客戶提出相關措施可以符合社會期待,但臉書本身是社群平台又是企業的角色,讓臉書面對更多複雜問題。批評人士認為,這些明顯帶有仇恨言論的發文,可能屬於一些美國人對政治評論的發文,即使他們認為這樣還是該管制。

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)參與許多廣告客戶抵制活動,包括右翼仇恨言論和錯誤資訊,例如用一些圖像暗示美國聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency)要發動一些行動來限制人民行動。

不過這次主要是美國總統川普的發文所造成的風波。川普在推特、臉書發文說:「如果發生搶劫,就應該開槍(When the looting starts, the shooting starts)」,推特給這推文貼上「美化暴力」的標籤,但臉書就沒有通報。

臉書執行長馬克祖克柏(Mark Zuckerberg)澄清,臉書無權管理政治言論,但這也引來內部員工批評。臉書仰賴著演算法,讓公司不用審查言論來決定哪些能不能接受,這也是臉書與其他社群網站最大不同。

非營利組織人文科技中心(Center for Humane Technology)總裁兼聯合創始人Tristan Harris表示,在去年11月開始就有團體鼓勵廣告客戶抵制臉書,不只是反誹謗聯盟參與,美國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People)也參與其中。

一些廣告客戶暫停在臉書投放廣告,純粹是為了「品牌安全」,想保證他們的廣告不會與仇恨言論一同刊登。不過,這一次的廣告抵制運動不會顯著影響這家社交媒體巨頭的利潤業績,但將會進一步損害其整體形象。

然而,這些組織的領導者也歸結出問題:若無法讓臉書在商業利益受到巨大損害,讓臉書必須正視這些問題,才會針對問題作出真正改革。

