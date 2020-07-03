德國總理梅克爾（Angela Merkel）周五（3日）首度在公開場合戴上口罩，凸顯她有意透過如此的新面貌，來駁斥外界指控她從不戴口罩的批評。
梅克爾在進入德國聯邦參議院時，被媒體發現她戴上了標示EU2020.de圖案的黑色口罩。不過當她找到位置坐下，並與其他議員隔開適當距離後，就把該黑色口罩拿下。
德國自7月1日起，開始接任歐盟理事會輪值主席國。EU2020.de就是專門介紹德國擔任輪值主國的官網。
即使德國已經逐漸解封，但是為了避免新冠疫情反撲，梅克爾政府在官方準則中，仍要求民眾在公開場合配戴口罩。不過她在周一記者會上卻被一名德國記者問到，為何從未看過她在公開場合戴口罩。
梅克爾答道，如果能遵守社交距離規定，她就不需要戴上口罩。但在某些情況，像是出外採買用品時，因為無法遵守這項規定，她就會戴上口罩。
她還對記者開玩笑的說，「顯然我們不會在這樣場合碰面，不然你就會看到我戴口罩的模樣」，「我可不會告訴你我去哪裡購物。」
(工商 )
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