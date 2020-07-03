2020年，全球雖然遭逢疫情的衝擊，但對逐步邁向「華人圈精密機械第一品牌」的台中精機來說，卻是具有指標性的一年！台中精機砸下35億元重金、在台中精密機械科技創新園區打造的智能化、智慧化工廠完工，預計今年7月完成遷廠。「副總統賴清德日前參訪新廠時，讚賞新廠猶如美術館，完全不像傳統機械產業」，台中精機董事長黃明和開心地說。

台中精機新廠超前部署，引進來自德國、日本的高階精密加工機器設備，配置有4條高效率的工業4.0自動化工具機智慧組裝線，以及智慧加工生產線，並首度建立了戰情中心，做為整廠的協調與整合中樞，種種創新堪稱業界發展範例。

台中市建築經營協會廣受喜愛的大師講座，7月邀請到台中精機董事長黃明和談「未來工廠」。黃明和談到台中精機2020年最新的智能化工廠，雖然今年初已經陸續完工，但因疫情期間無法接待客戶，直到6/7解封後，目前已經開放客戶參觀，由客戶的反應來看，讓他對未來相當具有信心。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，源自台中的台中精機是工具機產業的隱形冠軍，成立至今已逾66年的時間，公司所經歷過的起落，儼然是一部台灣工具機產業的發展史，也是一部企業經營的完整實例，很值得同為企業經營者的會員們學習，從中獲取成長的養分。

台中精機由三位創辦人以「黑手」創業起家，現在是第二代經營，第三代進行接班準備，從4坪大的廠房，發展出兩岸七大生產基地，行銷據點遍布全球的規模，更歷經股票上市的榮景、下市的悲苦、重整的艱辛等過程，最終耗時15年順利完成重整，恢復企業的正常營運。

黃明和曾任中華民國精密機械發展協會理事長、台灣區機器工業同業公會-工具機專業委員會召集人等職務，洞悉產業發展與全球經濟趨勢，此次演講分享其寶貴的企業經營理念與經驗，會員們皆受益甚多。

黃明和指出，工具機產業近年來接連遭遇美中貿易大戰與新冠肺炎疫情等重大利空衝擊，訂單與出貨雙雙銳減，可說是「屋漏偏逢連夜雨」，還好台灣機械業已有70年的發展歷史，曾經歷過2003年SARS疫情、2008年金融海嘯等襲擊，展現出高度的經營韌性，絕對有能力因應此次變局。

談到接班時，黃明和表示，他自己是第二代，自1981年接班至今已近40年了，也該傳承給第三代了，但接班可說是順勢而為的事，第三代也都已經就定位了。就像台中精機進駐台中精密機械園區打造智能化工廠案一樣，包括兒子、大女婿、二女婿全都投入其中，將整座廠辦結合綠能、環保、綠化，還擁有1,500坪的大公園，打破傳統工具機產業的作法，頗獲好評。

(工商 )