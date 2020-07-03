罷免王浩宇臉書。

桃園市議員王浩宇目前面臨罷免案，罷王團體來勢洶洶，連署熱烈，而今日罷王社團中一位網友發文表示，今天一整天王浩宇的臉書發了整整十篇文，竟然只有兩篇跟中壢有關！

該網友列出王浩宇的十篇貼文，分別有：1.講海外購毒沒取貨難成罪、2.質疑罷免發起人和KMT陳學聖關係、3.行銷在地咖啡館、4.截取罷王粉絲反同立場、5.罵民眾黨反對前瞻二期續編預算、6.揚言公開民眾黨派張益贍和他會面經過、7.批評柯文哲想要反同的票、8.質疑藍營LINE群傳消費卷假消息、9.公布我是中壢人社團流量說自己服務案件超多、10.自己服務案件超多本月暴增。

該網友表示，王浩宇為什麼不想想別人為何稱之他為「不分區議員」？原因就是他整天都在全國各地大小政治事務！十篇貼文有三篇都是在批評民眾黨，一篇講毒品案給自己造謠台階下，剩下勉強跟市政相關的只有三篇，其中一篇行銷咖啡館，另外二件是宣揚自己我是中壢人社團讓他案件超多超忙。

王議員真的服務案件這麼多，還有七成以上的時間發廢文講其它議題喔？自己選區難道都沒有服務的事情要做嗎？況且行銷咖啡廳和管社團這種事情，請幾個小編就可以做了，那很想請問扣掉這些事情，王先生到底正職是什麼？

(中時電子報)