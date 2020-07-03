財神降臨！大樂透1.55億一注獨得 獎落台北中正區 23:112020/07/03 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透今晚頭獎一注獨得。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財神降臨！大樂透1.55億元頭獎號今（3日）晚間開獎，由台北中正區博愛路142號「幸福投注站」、一注獨得。 端午節100萬加碼活動今晚開出6組、總中獎注數為8注，4組為單注中獎，2組為2注均分。剩餘28組百萬獎項仍未開出，下周一（7日）將繼續加開，截至7月10日活動結束。 大樂透第109000061期獎號由小到大為：13、19、20、24、40、45，特別號33。 一切資訊由台彩公告為準 (中時電子報) #大樂透 #台北中正 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 世邦魏理仕：預期主流市場將呈「快馬加鞭」式 加速成交！ 12:592020/07/01 財經 幸福川變這樣！幾張照片讓貼紙哥氣炸：高雄沒市長了嗎？ 16:542020/07/01 政治 三義幸福巴士啟動 苑裡839路公車通車 17:542020/07/01 寶島 每月賣10戶！ 建商攜手特力屋推「全裝修」創熱銷 18:042020/07/01 財經 三義幸福巴士上路 民眾搶先體驗 04:102020/07/02 地方新聞 新資金行情上演 6月住展風向球再亮黃藍燈 11:002020/07/02 財經 巨大打造全球首座「自行車文化探索館」今日落成啟用 13:082020/07/02 財經 資金派對 房市幸福來得太突然 04:102020/07/03 財經要聞 ESG綠天鵝降臨 ESG永續高收益策略 創長線報酬 04:102020/07/03 投資理財 大樂透百萬百組加碼 還有34組今天續開出 14:402020/07/03 財經 財經熱門新聞 台積電為何4天狂噴？專家竟拿鼎泰豐神解 - 財經 70歲老師賣掉生技股抱這2檔！老謝驚曝最後結局 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 日報 美元跌入空頭！上海原油期貨熱 人民幣有望成下個霸主？ - 財經 遇最強廣告抵制潮緊張了？ 外媒指這件事情臉書才在意 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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