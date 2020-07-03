財神降臨！大樂透1.55億元頭獎號今（3日）晚間開獎，由台北中正區博愛路142號「幸福投注站」、一注獨得。

端午節100萬加碼活動今晚開出6組、總中獎注數為8注，4組為單注中獎，2組為2注均分。剩餘28組百萬獎項仍未開出，下周一（7日）將繼續加開，截至7月10日活動結束。

大樂透第109000061期獎號由小到大為：13、19、20、24、40、45，特別號33。

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(中時電子報)