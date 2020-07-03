高雄巿選委會3日協商高雄巿長補選公辦政見會，民進黨陳其邁、民眾黨吳益政陣營均同意以辯論形式參加。國民黨李眉蓁代表未到場，事後競辦表示，周日再開一次的協商會派人到場，對政見會的方式做討論。

據了解，陳其邁、吳益政陣營在政見發表的形式均勾選「辯論」，但李眉蓁陣營沒勾，3日在選委會的協商，李陣營也沒派人到場。陳其邁競辦總幹事趙天麟會中提議周日下午4時再開一次會，讓李眉蓁想想，吳陣營也同意。

政見發表會的形式，依規定只要3分之2的參選人同意就能決定。趙天麟表示，政見會是君子之爭，也是民主義務，前高雄巿長韓國瑜曾經翹掉罷免投票前的說明會，讓市民大失所望，他向李眉蓁喊話，不要讓惡例繼續延續。

吳益政則說，歡迎政策辯論，主題至少要包括財政議題，尤其財政收支劃分法不改，高雄財務結構很難改善。他也反酸陳其邁，雖然曾到中央當官，但沒解決高雄問題，自稱有「跟中央密切結合的能力」，卻不是這麼一回事。

(中時 )