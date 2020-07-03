高雄市長補選將在8月15日投票，議長也要在之前舉辦補選。政治評論家李正皓表示，國民黨高雄市議長、市長補選可能會「被雙殺」，主持人謝震武一聽喊「很恐怖」。

李正皓在政論節目《新聞面對面》表示，高雄市補選可能會「被雙殺」，就是議長殺跟市長殺。因為議長補選在市長補選之前，所以議長選完後，假設國民黨議長席次掉的話，等於市長不用選了。而且國民黨主席江啟臣甚至都會有去留的問題，因現在國民黨31席，時代力量2席、台聯1席不可能投票給國民黨，34席才會過半，國民黨還要湊3席，親民黨過去會給，但現在親民黨那一席是吳益政。只剩無黨2席跟無黨聯盟3席，所以總共加起來5席，國民黨要拿3席，已經難了，萬一再有一個國民黨市議員跑票...。

李正皓指出，國民黨自己也知道議長補選那麼重要，這個局很難，所以前面才會說，盡量不要提名議員參選市長，怕影響議員之間的和諧。

(中時電子報)