什麼！腸道疾病居然和失智症有關係！發炎性腸道疾病是與消化系統有關的疾病，症狀包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症等，根據美國疾病控制和預防中心統計，有多達300萬名美國成年人罹患上述疾病。另外，根據阿茲海默症協會的估計，約有600萬名美國人患有失智症。現在有研究發現，患有發炎性腸道疾病的人 不但會增加罹患失智症的風險，發病時間也會提早，研究刊登在《腸道雜誌》（Gut）。

作者表示，有越來越多的證據指出，腸道中常駐的細菌除了與中樞神經系統有關係，也和人體的疾病和健康都有相關性，這個連結被稱做「腸腦軸」（gut-brain axis）。雖然目前還不知道發炎性腸道疾病的病因，但被認為是免疫反應受到損害，才導致腸道中的微生物發生變化；此外，最近的研究已經將該病與巴金森氏症聯繫起來。

這個研究分析來自台灣國家健康保險研究數據庫的1,742名45歲以上的發炎性腸道疾病患者，並將其與17,400多名無病史的人進行了比較，追蹤時間長達16年，為的是要確定失智症與發炎性腸道疾病之間的關係。

研究人員發現，在研究期間，患有發炎性腸道疾病的人罹患失智症的比例變得比較高（5.5%），而沒有罹患發炎性腸道疾病的人罹患機率比較低（1.5%）；此外，患有發炎性腸道疾病的人被診斷出罹患失智症的平均年齡為76歲，而沒有發炎性腸道疾病的人的則為83歲。

研究人員表示，患有發炎性腸道疾病的人罹患阿茲海默症的可能性多出6倍，而且失智症的風險似乎與發炎性腸道疾病的罹病時間長短有關，而且不存在性別差異，男女性的風險都一樣。

不過，由於該研究只是觀察性的，並沒有考慮飲食和運動等生活方式因素，儘管這些發現不足以表示發炎性腸道疾病與失智症之間存在因果關係，但較早的研究曾提出，慢性發炎和腸道細菌失衡，的確是造成認知能力下降的潛在原因。

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(中時電子報)