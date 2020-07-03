五月天，3個字，幾乎是演唱會票房保證。但遇到百年一見的疫情，演唱會被迫停擺，但五月天，用一場零收入的演唱會，試出新的可能。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心

最怕回憶，突然翻滾絞痛著不平息，最怕突然，聽到你的消息

想念如果會有聲音，不願那是悲傷的哭泣

事到如今，終於讓自己屬於我自己，只剩眼淚，還騙不過自己

突然好想你，你會在哪裡，過得快樂或委屈

突然好想你，突然鋒利的回憶，突然模糊的眼睛……」

這是樂團五月天5月31日首度台下零觀眾的線上演唱會「突然好想見到你」中，當五迷耳熟能詳的洗腦神曲〈突然好想你〉，音樂前奏一響起時，相信很多人在觀看或傾聽時，一起哼唱，把悶得許久的心情一起唱出來。

這是一場不會為了搶票造成大當機的演唱會，沒有歌迷的尖叫和萬人空巷的跳動及大合唱，更沒有廣告商的置入，有的是與五迷的一場「約會承諾」，和不折扣的演唱會規格。

成果依然亮眼。據YouTube數據發現，這場67分鐘線上演唱會一上線，在YouTube第1名位置霸占了78.5小時，是國內藝人第1名；包括LINE、臉書、YouTube等全球超過10個平台，1天內總計締造高達約4244萬人次的觀看紀錄，且觀看人數還在持續攀升中。

「如果以台北小巨蛋1萬人計算，幾乎是同時舉辦4千多場演唱會，更別提鳥巢（指北京國家體育場），什麼時刻會有這樣情況發生呢？」接受《今周刊》獨家專訪、現任相信音樂執行長陳勇志說。上線後的好成績，引來日本、中國等平台洽談長期合作的可能性，包括在室內以戲劇方式呈現內容，或以後在山邊、戶外看見五月天演唱會或節目等機會。

話說這場線上演唱會是怎麼被催生出來的？「他們（五月天）偶爾會遲到，但一定會到。」這是五月天線上演唱會的號召語，也說明了疫情打亂所有產業節奏的現實，「逼著創造不同情況出來。」陳勇志不諱言在大破大立中的創新。

話鋒一轉，陳勇志慢條斯理說著疫情掐住了音樂產業最重要的咽喉——演唱會收入，經營者必須思考所有可能性。例如，是不是可以舉辦線上演唱會，在平台端上線或直播？5G頻寬足了，收費機制等方式可能重新改寫，將來電信端或消費端都是潛在進帳戶？過去因為串流音樂起來，實體音樂的消退轉為演唱會商機，而今演唱會的錄製可以重新包裝變成實體專輯販售？更甚成為一種新商業模式？

相信音樂陳勇志：一種新商業模式誕生

從相信音樂一個部門獨立出來、如今已上興櫃掛牌、擁有3百多名員工的必應創造執行長周佑洋說：「過去線上演唱會多以輔助、宣傳為目的；但這次線上演唱會的大型化模式可以延續，成為routine（日常）。」確實，這是許多歌手、音樂從業人員在與歌迷活動、演場會遭到凍結，幾乎都思考到的問題。

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《今周刊》(第1228期)

(中時電子報)