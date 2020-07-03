誠邑築建設3日公開東區新案「捌零寓所」，誠邑築建設總經理沈瑞興（右）特別將貴賓致贈的花禮50萬，捐贈「大米缸計畫」。（盧金足攝）

台中市府大車站計畫，翻轉舊城區，再造東區新風貌。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「捌零寓所」位於東區，近期因秀泰生活、大車站計畫、三井Lalaport動工，成為房市的一級戰區。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

誠邑築建設公司3日開幕，展現沈瑞興在建築業的超人氣。（盧金足攝）

台中市東區因為日本三井集團投資LaLaport購物中心，台糖湖濱生態園區啟動招商、還有人潮吸引錢潮的秀泰影城，吸引品牌建商插旗推案。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市東區因為日本三井集團投資LaLaport購物中心，台糖湖濱生態園區啟動招商、還有人潮吸引錢潮的秀泰影城，吸引各家品牌建商插旗推案，誠邑築建設3日公開東區新案「捌零寓所」，特別將貴賓致贈的花禮50萬，捐贈「大米缸計畫」，支持花蓮有機稻米小農，誠邑築建設總經理沈瑞興表示，共享理念新風潮，新建案以友善共享，打造生活美學新高度。

誠邑築建設是台中市新建商，新推出的建案將共享概念導入社區，沈瑞興表示，世界的潮流不斷變化，建商在技術達到高標後，可提早布局未來社區樣貌，打造善循環的社區。

誠邑築建設公司3日開幕，展現沈瑞興在建築業的超人氣，也是「捌零寓所」公開日，「捌零寓所」位於東區，近期因秀泰生活、大車站計畫、三井Lalaport動工，成為房市的一級戰區，「捌零寓所」公設有下沈式閱覽區、遊戲樹屋、BBQ 燒烤區、健身房等，並以「共享概念」建構在頂樓、親子家庭與社區內的公設，凝聚住戶情感，打造活力社區。

沈瑞興說，團購、租用自行車等共享市場，逐漸成為新的生活型態，新案「捌零寓所」加入共享概念，頂樓除洗衣、曬衣設備外，還有「共享帳篷」、「共享BAR」、「共享菜園」，誰說男人不做家事，爸爸也會到頂樓洗衣、曬衣，還能享受溫馨親子時光。

受家庭成員青睞的親子家庭，像似永遠收不完的玩具，可以放在「共享玩具箱」，並順勢教導孩子「分享」觀念，「共享閱讀」由社區的大哥哥、大姊姊組成「伴讀隊」，一起營造書香社區。

鄰居可以交換食譜、共享手路菜「共享菜籃」，社區內提供「共享單車」，附近採買、接送小孩、出門溜溜，都很方便；「共享咖啡」杯讓住戶擁有專屬咖啡杯，有空就能一起喝咖啡、聊是非，不只環保，還能凝聚家族與鄰里情感。

沈瑞興曾在品牌建商擔任總經理，手握百億大案，今日在「誠邑實築共享生活會」上， 總太集團創辦人吳錫坤出席祝賀旗開得勝，邀請誠邑築建設未來投資他的的浪浪事業。

龍寶建設董事長張麗莉肯定沈瑞興聰明又有才，新公司更能發揮自己的理想，她也力邀沈瑞興在房地產版圖賺錢後，要加入回饋公益事業。

誠邑築建設公司3日開幕，賓客雲集，立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、磐鈺建設董事長張大方等人都出席獻上祝福，期望未來台中的建築成為生活、創意的一部分，為民眾興建更多優質的房子，成為都市最美的風景。

(中時 )