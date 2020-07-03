立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商，討論國民參與刑事審判法草案、華航及護照更名等案，不過，排在第一案的國民參與刑事審判法草案，歷經約9個小時協商，朝野立委僅討論35條文，尚有70餘條文未討論，已討論的條文中，僅選任程序的裁定，不得抗告等達成共識，游錫堃於晚間10點裁示，6日上午9時繼續協商。

針對「國民參與刑事審判法草案」，民進黨團支持司法院提出的參審制，在野黨則主張陪審、參審一併試行，且在野黨認為「國民參與刑事審判法草案」不應草率立法，呼籲執政黨三思。國民黨團總召林為洲痛批，民進黨沒有提出修法草案，意圖草率用臨時會處理司法院的版本，沒有委員會、公聽會，要藉由朝野協商過場後就要訴諸表決，希望執政黨再想一下。

歷經3個多小時整體討論後，朝野立委下午起進入逐條討論階段，關於法案名稱朝野就無法取得共識，民進黨團主張國民法官法，國民黨立委李貴敏則建議用公民審判法，經各方討論仍無達成共識，暫時保留待再討論。

此外，司法院版本選用國民法官的年齡資格為23歲，在野黨團均主張調整為18歲。司法院祕書長林輝煌表示，國民法官任用資格定為23歲，主要考量18歲通常還在學校念書，雖然在學的學生可以使用拒絕條款，但太多人拒絕恐會造成選任上的困難。

截至晚間10時游錫堃裁示休息時，朝野立委歷經馬拉松式協商，100餘條文僅討論到35條，僅有2條文達成共識，剩餘70餘條文未討論，6日上午9時將繼續協商。

(中時 )