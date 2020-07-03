資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

有人認為政府的「三倍券」太複雜，針對漢高祖劉邦所謂越簡單越好，「約法三章」得天下，資深媒體人趙少康表示，約法三章，就是殺人者死、傷人及盜抵罪，前民進黨立委沈富雄直言，「你愛上寡婦沒有罪」，趙少康表示，你這就跟總統蔡英文說三機能救婚姻一樣。沈富雄立馬回說，你這一段話對我是很大的侮辱。

國民黨前立委林郁方在政論節目《少康戰情室》中表示，全世界沒看過紓困的作法是這麼複雜，漢高祖劉邦會得天下，跟他進入咸陽很有關係，約法三章。因為秦朝的法律變得非常刻薄，而且非常繁雜，劉邦認為越簡單越好，比如殺人者就償命；偷人家東西，看偷多少，就定多少罪，很簡單。一個能幹的政府，就像一個人會講話，三言兩語就把話說清楚，不會講話，給他1個小時，愈講越複雜，越來越聽不懂，這個政府就是後者。像民進黨為什麼要把三倍券搞得這樣複雜？

沈富雄表示，民進黨想太多可能發生的併發症，因帶頭的行政院長蘇貞昌是一個酷吏，他底下的人都是書生，或是不食人間煙火的幕僚，真正厲害的、能夠接地氣的，沒有進到內閣。所以他們一天到晚想的結果，就是不要出毛病。其實只有2千元，數額真小。

趙少康則表示，劉邦的約法三章，殺人者死、傷人及盜抵罪，就這麼簡單。沈富雄此時吐出一句，「你愛上寡婦沒有罪」。趙少康回說，你這個就跟說洗碗機、掃地機器人、洗衣機烘乾機能夠救婚姻一樣，三機能救婚姻，那太簡單了。沈富雄秒回，「你這一段話對我是很大的侮辱」。

(中時電子報)