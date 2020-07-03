前高雄市長陳菊接任監察院長引發在野黨強烈反彈，國民黨連日來持續抗議，今天更在立院大門口舉牌嗆聲，也迫使原定入內拜會立委的陳菊緊急取消行程。事實上，過往民進黨在野時，就曾提出廢除監院制度，其中2人更曾高分貝支持，如今卻被提名監委，將隨著陳菊進入監察院。

民進黨前立委葉宜津 (資料照／劉宗龍攝)

根據《TVBS》報導，民進黨前立委葉宜津2013年就公開主張要求廢除監察院，2014年時任台聯總召賴振昌更痛批監察院是紙老虎，不廢除將成國民黨酬庸工具，如今2人雙雙被提名為2020新任監委，國民黨立委林為洲也在臉書大酸要「廢考監」的前大小綠營立委，個人行徑爭議不斷，也來蹭監察院，等著拿高薪把監察院變成「養老院」、「酬庸院」、「綠色東廠」，這就是民進黨式的「廢考監」？

網友也紛紛痛批「雙重標準厲害了」、「人家都是滾動式修法」、「在野一種嘴臉，執政另一種嘴臉」、「政治都是分贓」、「提案廢掉結果自己進去，是不是變廢人」，監察委員仉桂美也批「不能在野一種論述，掌權後又是另一種論述，自己第五屆進來民進黨就在喊廢除，現在第六屆了，民進黨的論述到底是什麼」。

(中時電子報)