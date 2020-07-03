歐盟、日本開放入境，排除台灣，有些人甚至推論出台灣還有超多新冠肺炎患者沒有被發現的結論。名嘴李正皓點出最近藍綠3個無腦邏輯事件，這是其一，歡迎對號入座。

李正皓在臉書發文表示，近日3個最無腦的邏輯，藍綠都有：1.歐盟、日本沒有開放台灣入境，等於台灣檢驗標準不符合「國際標準」，甚至推論出台灣還有超多新冠肺炎患者沒有被發現的結論；2.振興經濟應該直接匯2千塊到大家的戶頭，又簡單、又方便；3.看到穿黑衣服的立院助理，就直接指控立委烙不明人士來堵陳菊。

一位日本網友留言表示，「我們疫情還沒穩定，不敢給台灣好朋友感染新冠肺炎。」網友回應說，「就會有一堆人喊著要普篩，篩完陰性就不會得肺炎了超棒的。」、「真的是唯恐台灣不亂。」

針對三倍券，網友則表示，「只發現金，這樣商家就沒名目辦活動，優惠越多越好，暑假好好振興一下吧！」、「要我們先拿出現金1千元換3千元紙本券！等於強迫我們多花這1千元現金！（實際只有領到2仟元），超會算？」還有網友酸說，「我要抗爭3天！開冷氣！怎麼這個沒有上榜？」

(中時電子報)