109學年度指定科目考試於109年7月3日（五）至5日（日）在各地考場舉行，中時電子報為了服務考生，在考試期間與台北市補教協會合作，每科測驗時間結束後邀請各科名師進行試題解答。

國文科解答內容由 台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供，正確解答仍以大考中心公布為準。

109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 國文科試題解答/台北市補教協會文城、得勝者、儒林 提供
109學年度指定科目考試 物理科試題解答
109學年度指定科目考試 生物科試題解答
109學年度指定科目考試 化學科試題解答
109學年度指定科目考試 數學乙科試題解答
指考國文科考傳染病防疫 全中教：中偏難

(中時電子報)

#試題 #解答 #109學年 #測驗 #指考 #國文科