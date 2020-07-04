隨著新冠肺炎疫情逐漸解封之際，加上學生暑假也即將到來，相信不論是家長或是學生無不想要趁著假期全家一起到國內或是離島各景點旅遊吧！小花平台提醒你，此時除了要玩得開心、玩得盡興外，玩得安全也是非常重要的。

保障「期間」、「範圍」要做足，安心出遊免擔心！

根據衛福部統計數據顯示，前（107）年國人事故傷害死亡人數將近7,000人，其中以交通意外、食物中毒及溺水等最多，且男性發生意外事故的風險又為女性的2.6倍。小花平台保險顧問梁鴻毅建議，在出遊前透過「２點不漏」方式選購足夠保障的意外險為自己與家人建構完整的風險防護網：

第1點、「保障期間」一定要夠足夠！

梁鴻毅指出，出外旅遊時購買短期旅行平安險的天數一定要足夠，「寧可多投保一天，避免因為臨時的意外事故延誤了到家的時間……」，另也建議可以選擇直接提高個人保單裡的意外險保額，這樣不論任何時間都有一定的保障。

第2點、「保障範圍」要夠廣夠深！

出外旅遊除了基本的意外身故或是失能保障外，梁鴻毅另也建議，額外再附加意外醫療險和意外燒燙傷險；此外，不妨加保針對大眾運輸諸如：搭乘飛機、輪船、高鐵、火車、客運等交通工具及其他特定意外，像是火災、颱風、洪水、雷擊等意外事故加倍給付的保障的險種，這樣才能在遇到任何意外傷害的情況下，讓自己與家人都能獲得保障。

最後，梁鴻毅極力呼籲，趁著暑假旅遊即將到來的前夕，提醒父母為自己與孩子重新檢視手中現有保單內容是否有不足或是需要調整，提前著手加強全家人的保障內容。

(中時電子報)