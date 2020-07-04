近日翻看娛樂新聞，赫然看到國內陸續有藝人罹患癌症的消息，包括：蕭淑慎因為十二指腸癌動刀、方季惟原有的甲狀腺癌再復發，還有尹馨驚爆切除腎腫瘤，最後證實虛驚一場只是良性脂肪瘤……；癌症之於人體健康的威脅，除了眾所周知已連續37年蟬聯國人10大死因首位外，癌症罹患率有日益年輕化的現象，根據台灣癌症基金會公布一項最新癌症登記報告指出，新增患者有近2成年齡介於20至49歲，當年度新診斷患者中，平均每5人就有1人是青壯年，尤在最新獲頒國內10大抗癌鬥士中，最年輕得獎者年僅22歲，正值花樣年華勇敢面對病痛的態度，正如甫出版集結10人生命故事的新書：《罹癌又怎樣－即使年輕，健康也不能是最後順序》，以正向思考提醒年輕人隨時多關心自己的健康，時時保持警覺，身體如有任何異狀或不舒服，一定要盡速就醫！

本周小花平台專題報導以此為題，從國內始終居高不下的癌症發生率和罹癌者有日益年輕化的趨勢，進一步分析癌症風險保障的重要性及該怎麼挑選癌症保單？

癌症險重新改版以初期、輕度及重度3分法定義

在思考如何做好個人癌症保障規劃前，先要釐清了解現行法令規定更新內容，繼重大疾病險重新定義改版後，專門保障癌症風險的癌症保單也全面重新定義並更新統一條款，新版癌症險定義與重大疾病險力求癌症相關理賠標準一致，不再像以前有癌症險的癌症或是重大疾病險的癌症2套不同的理賠標準，保戶只要考量給付項目和給付額度是否符合個人所需。

針對保單條款內容全面改版，對你我來說至關重要的莫過於個人保障權益是否受到影響？

對此，金管會做出回應，表示如果是107年12月31日前已投保生效的保單，基於契約安定性及不溯及既往原則，仍照保戶投保時原定保單條款內容，只是如果是非保證續保的定期防癌險，等到108年度要續保時，保險公司一般會提供保戶重新定義後的商品內容，並事先告知需要注意的相關權利義務。當然，如果自108年1月1日起投保的保單，就一律適用新定義保單條款內容。

說到新、舊防癌保單兩者之間最大的差異在於，舊保單是由各家保險公司自行定義條款內容，新保單則是根據金管會頒布「癌症保險之癌症定義」：「是指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或是惡性白血球過多症、經病理檢驗確定符合最近採用之『國際疾病傷害及死因分類標準』版本歸屬於惡性腫瘤或是原位癌之疾病。」在癌症的分類上，以「初期」、「輕度」及「重度」來定義： （全文未完……）

(中時電子報)