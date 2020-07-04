在這個充滿巨變的大時代中，旅館業絕對是站在殊死戰的前鋒，必須思考以更開放的心態，擁抱環境中的不確定性，房間不只用來住宿，大廳不只是接待賓客，也可以是功能百變的實驗場域，旅店也不旅店了。

通常旅店最重要的門面就是接待大廳（Lobby），這裡是走進私領域（客房）前的公領域，仍與外面的世界保持著一定距離，讓人一走進去就不免有無法隨意侵犯的感覺，和在咖啡店與公共圖書館裡的隨意度是不同的。

多半來說，接待大廳也是我在旅館裡逗留最少的區域，搭乘長途飛機後，拖著疲憊的身心，總想趕快完成入住手續，越簡略越好。再怎麼氣派豪華，也比不上一張舒適清淨的大床來得有吸引力。

當然，也有例外。有些旅店的大廳用心到有如通往夢想世界的通道，或是交出護照登記時，就有人貼心奉上熱毛巾和雞尾酒，讓等待的時間也不覺得不耐，再冗長的流程也令人心曠神怡。

不過，無論如何，對旅店經營者來講，大廳是所有空間中CP值最低、卻又無法輕易捨棄的元素，偌大的廳堂裡要有水晶、藝品、大理石和豪華地毯來彰顯氣派，燈火要通明、空氣要清新，花費驚人，卻無法如餐廳、Spa或客房般創造明顯價值。在這個什麼都越來越緊縮的時代，簡直浪費極了。

然而，換一個角度，大廳大概是旅店內最可以實現共享（co-share）的場域，開放式空間和舒適的沙發長桌，只要氣氛和配置得宜，即可打破疆界，由私領域轉換為擁抱群眾的公領域，同時不失格調，讓入住的人維持一定的自律與優雅。

可以是圖書館、共享辦公室，也可以是酒吧（Lounge）或咖啡座的延伸，不用拘泥營業時間。而或許，夜晚搖身一變，也可舉辦小型演唱會。

把特定場域擴大延伸

如何讓這個得耗費大量資源的空間，蛻變得更為人所需，更多元且彈性的運用，成為可產生附加價值所在，已是不少旅店努力付諸實行的策略。

我一直覺得接待大廳的裝潢是可以有多層次的。固定的一層盡量中性（Neutral）百搭，再根據變換的需求，設計像是開搖滾派對用的第二層、舉辦二手市集的第三層等等。

傳統上，旅館裡的餐廳、酒吧只會固定時間開放，有固定而偏僻的空間，只讓真的有消費需求的顧客踏足。

多數酒吧只會在傍晚4、5點後開始提供Happy Hour（編按：指酒吧於黃昏至晚上9點提供優惠的時段）服務，剩餘時間幾乎是無用的，我經常看見服務生或酒保在那無所事事的打盹。

換個角度一想，為何不把它們的功能延伸到大廳裡呢？無論白日夜晚，或某些特定時段，只要在大廳找個舒服位置，就可享受咖啡、雞尾酒或威士忌，像我這個習慣在早餐喝杯香檳展開一天的人來說，也方便到這個視野相對寬廣之處放鬆一下，不必侷促在酒吧小小一隅，或躲在自己房間。

東京虎之門之丘的安達仕酒店（Andaz Hotel），下午5點後，接待大廳就成了居酒屋，無限提供各種高品質飲料，及美味小巧的輕食。除了可以走出房門見見世面，也可在這個公共空間交流互動。

再放開點，有些旅店索性讓接待大廳成為社區活動中心。打破傳統高檔旅店與公共空間的界限，成為都市特殊風景。

我入住過英國倫敦的王牌飯店（Ace Hotel），但有更多次只是在東倫敦逛累了，也不去找咖啡店，就直接到肖爾迪奇（Shoreditch）街區的這家旅店，沒有目的，只是去它舒服的舊皮骨董椅上坐坐，喝杯咖啡、聽聽音樂，和陌生人聊聊當地趣事、八卦消磨時光，貪戀這裡比一般連鎖飲食店更具設計感且溫馨輕鬆的氣氛，還有水準之上的美味。

讓內外界線逐漸模糊

每次到訪，接待大廳永遠都受到歡迎，長條大木桌常被戴著耳機專心工作的年輕人占據；也有把這當自家客廳般的長者，斜倚在沙發上瞇著眼看書，或啜飲加牛奶的下午茶；甚至有人拿起吉他自彈自唱，或是角落一對耳鬢廝磨的戀人。各形各色、不分職業背景的人都有，有許多都不是住客，卻經常在此流連。更奇妙的是，大家也都謹守本分，不過分打擾他人或做出踰越的舉動。

紐約王牌飯店（Ace Hotel）的接待大廳也總是鬧轟轟的，特別是文化或設計界人士最愛在此相聚，工業風的建築與設計、掛在牆面的美國國旗、玻璃櫃中的動物標本，加上各式混搭的座椅，包括我覺得最舒適的復古鉚釘扣皮沙發，粗獷中又見精緻。

我喜歡不斷變位置，看看少男少女們的裝扮，感受大學生把這當圖書館埋頭苦讀的樣貌。隨著時間不同，大廳裡音樂氣氛的轉換也有所不同，夜晚入座的人表情看來放鬆許多。

從咖啡座、自修室到酒吧，複合的需求都可在一個空間滿足，真正拖著行李的住客反而不太顯眼。就算是從遙遠國度來的遊客，到這來也能深刻感受屬於紐約的脈動和文化，大廳內外界線變得越發模糊。

將利用價值發揮極致

做設計工作經常做到天昏地暗，偶爾開會時，我會號召大家到外面餐館或咖啡店，同事們原本疲累的狀態就會變得很不同。少點壓力，也經常迸發出新創意，比起在朝夕相對的辦公室空間中有效率許多。

現今旅店大廳更有可能擔起這樣的角色，甚至可以配備比一般咖啡店更俱全的辦公設備，和半獨立會議空間，加上更豐富的飲食和酒吧服務，簡直是理想辦公地點，如果可以在這樣的環境工作，我也會少發點脾氣。

柏林比基尼25小時旅店（25hours Hotel Bikini）由產品設計師沃納．艾斯林格（Werner Aisslinger）操刀，前身是50年代的電影院，外觀依舊保持德國應有的理性線條和樸實色調，但一走進裡頭就是個如大孩子樂園的奇幻世界。

大廳如層次豐富的綠色迷宮，有個如紐約劇場的休憩室，打開木偶戲舞台似的布簾，竟是一台連接網路的蘋果電腦。想暫時脫離3C產品，角落一處也有提供書報閱讀，既有隱私又愜意舒服。

這裡還有溫室玻璃屋般的會議室，不想只是灌咖啡保持清醒，來一整瓶香檳激盪腦細胞是完全不奇怪的，充滿綠意植栽的環境又可以隨時讓眼睛與心靈保養休息，在這開會就算3天3夜都不會乏味，思考也變得年輕奔放起來。就算是會後再來場電影欣賞，或是小型音樂演奏會，也不衝突。

將可以利用的價值極大化，接待大廳也可以是遊樂場。

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(中時電子報)