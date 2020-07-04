黑人的性能力較強，是不少人的刻板概念。一名旅外台女也是這麼想，抱著「一生一定要試一次」的心態，她背著男友偷吃「黑鮮肉」，誰知吃完後幻想破滅，回頭盛讚台灣男友「人好又強勁」。不過對於台女偷吃還敢上網發文，引爆網友怒火，將她罵翻天。

這名台女在《Dcard》發文表示，她與男友人在國外，男友讀碩士她打工。她在上班的地方與黑人小鮮肉看對眼，讚黑鮮肉體格很好（大胸肌、公狗腰）動作快、樂意幫忙、又準時負責、長相可愛、英文口音很煙嗓，讓她好想吃下去。

抱著「一生一定要試一次」的心態，原PO還是跟黑鮮肉發生關係。只不過吃完後讓她幻想破滅，洋洋灑灑列出黑鮮肉10點罪狀，包括租屋處極髒、對台灣一無所知、完全沒前戲、太細、勃起角度偏左、直接「發射」在床上等。

並回頭盛讚男友努力認真、講話有內涵、關心自己，並且很「硬挺」。

不過網友們看到這篇「奇葩文」可是氣翻了，《Dcard》網友批：「這不是渣女是什麼???」、「奇文共賞」、「？？？我到底看了什麼」、「就是有你這種人 我們台灣女生才會被罵那麼難聽」、「期待你男友也發一篇約炮心得」。

PTT網友更狠：「嘔嘔嘔嘔臭台女」、「一生一定要一次是什麼狗屎」、「跟你男友講啊 臭X子」、「原來是黑色按摩棒啊」、「低能廢物下賤學店妓女幻想文」。

(中時電子報)