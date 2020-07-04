振興三倍券7月1日開放登記預購，但有許多民眾仍不清楚領取方式，像是若家中有未成年或年長者，家人是否可以代領？對此，民進黨立委賴品妤自製「長輩圖」，一張圖就能看懂三倍券怎麼領。

三倍券7月1日開放數位登錄，其中紙本券分兩梯次：第一梯次7月1日至7月7日預訂，7月15日至7月31日領取；第二梯次8月1日至8月7日預訂，8月15日至8月31日領取，皆需在12月31日前使用完畢。除了可在4大超商領取外，美廉社、全聯、康是美、屈臣氏等通路也都可以領取。另外，7月15日起，也能攜帶身分證或健保卡到郵局領取。

三倍券如何領？（圖／摘自賴品妤臉書）

三倍券相關疑問。（圖／摘自賴品妤臉書）

不過，對於如何領取三倍券，仍有不少民眾有相關疑問。日前，賴品妤在臉書PO出三倍券「長輩圖」，淺顯易懂，針對「可以幫家人或是小baby小孩代理預約領取嗎？」「要怎麼綁定信用卡？」等疑問，也都一一解答。

網友看了表示，「長輩圖系列很有用」「這張圖說明的很詳細」「很長輩 很可以」「品妤立法委員。妳真的好棒喔。幫我們說很明白喔！謝謝妳」「長輩圖風格 笑死」，還有人笑說「你這個月是不是沒有付美編薪水」，甚至有人問背景圖的荷花田在哪。

(中時電子報)