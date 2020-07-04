陳斐娟談三倍券。(影片自26:15開始)

政府全力拚振興，振興三倍券預購於7月1號正式上路，到底怎樣用才能賺最大，也成為全台灣民眾最想知道的話題。早前台經院院長張建一更公開3招最佳使用方案，其中一招「善用數位平台 優惠再升級」連主持人陳斐娟(阿娟)也忍不住在節目中大表認同，直呼有道理！

陳斐娟日前在主持節目《這！不是新聞》分享台經院院長張建一3招三倍券最佳使用方案，分別為「速列清單 越早使用賺越多」、「善用數位平台，優惠再升級」與「轉賣換現，不賣商家就行」。

其中「善用數位平台，優惠再升級」這招連財經主播出身的陳斐娟，也忍不住認同直呼有道理，「他提醒你到底應該領紙本還是用數位呢？數位是這個概念，我要先花3000，然後他再退2000給你，但他退給你的2000就沒有時間限制，所以超過今年年底以後也可以用，所以是比較方便的。」

不過阿娟也提醒大家，如果純粹打算盤要看報酬率的話，紙本的報酬率是2倍，因為你花1千政府給你2千，而數位則是你花3千給2千，所以你是花了3千得到2千的投報率，因此報酬率只有66%。

(中時電子報)