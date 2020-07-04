娛樂8點半》本土劇一哥江國賓浪子外表下，藏有一顆癡情心。他上個月低調在臉書轉發了6年前追悼前妻歡歡(于佳卉)的貼文，照片中小倆口的甜蜜身影，也勾起粉絲對歡歡這位美麗天使的種種回憶。

出身自少女團體「憂歡派對」的歡歡，當年波浪大捲髮綁著公主頭的亮麗外型，令人印象深刻，星途也是一帆風順，「憂歡」出道隔年和師弟「小虎隊」推出《新年快樂》合輯，兩團聲勢都達到顛峰。後來「憂歡」解散，歡歡轉往戲劇界發展，在首部作品華視《京城四少》將「柳芽兒」一角演得活靈活現，演技獲好評。

歡歡在華視《京城四少》表現亮眼。(本報系資料照)

歡歡與江國賓間的愛情故事更是叫人難忘懷。江國賓與歡歡因合作拍戲結緣，在艱苦的拍戲環境中，江國賓對歡歡無微不至地照顧，讓歡歡注意到他，並漸漸產生好感。而在一次的聊天過程中，江國賓更赫然發現，原來歡歡就是他在國二時，每次上課都忍不住被對方琴聲吸引地那個長頭髮彈鋼琴女孩。

宛如命中註定的緣分，讓江國賓更加認定歡歡，他曾在節目中一邊牽著歡歡的手一邊認真說道：「可能她的這一輩子，她的前面那一段生活，我來不及參與，但是我想應該是命中註定，在經過那麼多的事情之後，我要來跟她一起繼續她的第二段婚姻，我感覺像是冥冥中註定好的。」

而江國賓在與歡歡這5年婚姻當中，也真的用盡全心在寵愛、呵護歡歡，令歡歡感動用「不離不棄」這4個字來形容丈夫對她的好。她說：「不管我在什麼樣的狀態之下，不管我的情緒是好是壞，不管我的生活狀態好或壞，身體狀況好或壞，他永遠都是不離不棄。」

江國賓與歡歡恩愛羨煞旁人，侯怡君說平常看到他們，不管在哪永遠都是手牽手，林佑星也爆料江國賓拍戲前，一定不忘與歡歡kiss bye，葉全真也說每次歡歡來探老公班，兩人在休息室總是會疊坐在一個椅子上。

江國賓對歡歡用情至深，即便兩人後來因個性不合離婚，他始終沒有把婚戒摘下，家中依然保留歡歡物品，一心等待兩人復合那天。如今歡歡逝世已6年，52歲江國賓依舊單身，他也打定主意終身不會再娶，把精力全部放在工作、還有他與歡歡的寶貝女兒身上。

(中時電子報)