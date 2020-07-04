《納保法》存在「無理由稅單」、納保官淪球員兼裁判、解釋函4年一審無法與時俱進爭議，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，上述3大問題導致《納保法》失去保障納稅人權益的效用，籲請各界重新檢視法令。

相較美國，台灣納稅人是義務先於權利，陳冲說，「動物沒出錢，看起來楚楚可憐就有專員（動保官）、專法（動保法）保護，但納稅人出錢卻像鵝被拔毛，不能叫、還得微笑！」

2016年立院三讀通過《納稅人權益保障法》（納保法）」，但修法過程多項條文在「依財政部建議內容修正」後，增加不少但書，進而失去實質效用。陳冲舉例指出，現有《納保法》存在著「無理由稅單」爭議，當初草案第11條第5項明定「稅捐稽徵機關所為課稅或處罰，應以書面敘明理由及法律依據」，但修法過程在納入財政部建議後，排除符合《行政程序法》第97條鎖定各款情形，以致法令上路至今，民眾收到的稅單仍是僅簡單列出納稅金額，沒有細節說明的「無理由稅單」。

舉例來說，美國民眾收到稅單時，正面詳細條列每筆稅金的計算方式、金額，背面則說明稅金用途；陳冲認為，在一些容易有模糊地帶的稅項，如地價稅、房屋稅，民眾若對稅額有疑慮，總得寫清楚才能申訴，「無理由稅單」影響民眾救濟能力。

另陳冲說，《納保法》第20條要求稅務機關以任務編組方式指定納保官，形同讓稅務人員兼任納保官，以致出現球員兼裁判的現象，如此怎麼保障納稅人權益。

特別是《納保法》第9條第3項將解釋函檢視年限由2年拉長為4年，陳冲認為，檢視年限如奧林匹克般4年才1次，加上參與檢討的學者多是由財政部邀請、推派，弱化這項機制，難以積極就保護納稅人權益進行檢討。

(中時 )