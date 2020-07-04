美髮店林立，許多人都習慣定期光顧保養頭髮，但卻有人遇到店家坐地起價，氣得直接走人。一名女網友PO文抱怨，經過一家連鎖美髮店主打洗髮只要99元，未料入內後店員竟告知費用為200元，更辯稱招牌上的99元指的是小朋友，氣得她當場走人，對此就有離職員工爆料內幕，呼籲大家小心。

女網友表示招牌上根本沒註明，結果進去後店員竟告知99元是小孩洗髮價格 (圖／爆怨公社)

一名女網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己大掃除後汗流浹背，便出門尋找美髮店洗頭，經過某家連鎖髮廊時，看到洗頭僅要99元後就上門光顧，沒想到都坐定位了，店員突然表示洗頭要收200元，還辯稱99元是小朋友的價格，氣得她PO網抱怨，表示招牌上沒寫小孩限定，更何況哪個小孩會沒事上髮廊洗頭，當場直接走人。

文章曝光後吸引超過1000名網友討論，不少網友表示：「高中也被騙過，洗完才跟我說是200元...」、「洗過一次，那也是我最後一次去」、「這家去過，真的不推」、「要做功課，這間評價超差」、「去了好幾間分店都踩雷」、「一進去就被狂推銷，觀感很差」，更有離職員工出面爆料：「這家都這樣行銷，記得不要護髮，堅持單洗頭就好」。但也有人說：「至少洗前有告知啦」、「我去洗真的是99耶，分店這樣搞可以投訴吧」、「N年前去過，99沒錯，服務很好，還會順便幫我洗衣服，全背沖濕，可能怕夏天太熱，還沒幫我把頭髮吹乾」。

(中時電子報)