【1】全球積極佈局提升潛艦戰力 陸蓄勢掌控印度洋

北京擴張海軍令人憂心在全球都是熱門話題，而美國海軍正逐漸將重心轉向亞洲。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日在布魯塞爾論壇（Brussels Forum）視訊會議中便說，「中共是印度與其他亞洲國家的威脅」。他並強調，美方要確保軍隊適當部署，以對抗解放軍。

雖然北京提出廣泛的領土主張，但注意力大都還是集中在南海。雖然一般認為，印度洋戰區似乎不那麼受關注，起碼在大眾眼中是這樣。不過，對印度而言，這話題看來卻很真實。在和平時期，解放軍潛艦應該是從麻六甲海峽進入印度洋。如果這從水上進行，就會顯得很醒目。北京若要傳遞訊息，或許仍會這樣做。

【2】川普嫌FFG-X巡防艦外型難看 要幫忙修改設計

川普對新軍艦發表評語，他說：「我看過海軍的新船了，我覺得看起來很糟糕。我會幫助海軍改變設計的，讓我們一起把它做成更漂亮的。別擔心，修改造型不會增加花費，甚至比原來價格更低。」

川普補充說：「你知道，有時候，我們可以花更少的錢，就能使它看起來很漂亮。你知道 ，我有一批不錯的船舶設計者，他們給了我一個絕對漂亮的模型，就像是一艘上面裝有飛彈的遊艇。」

美國海軍在2017年提出下一代巡防艦FFG-X的計畫，它必須具備不錯的防空、反水面和反潛能力，也能在未得到大艦隊的支援時先獨當一面。也就是說，FFG-X將是一種排水量較小、較便宜的多功能軍艦。據美國政府的報價，該型艦每艘造價9.4億美元。

【3】印度同步研發3款戰鬥機 力拚4年完成

印度航太公司(HAL)董事長麥德凡(R Madhavan)表示，印度正在同時開發3種新型的自製戰機，以因應不同的作戰要求與下一代戰場環境，分別是空軍光輝2型戰機(Tejas Mk2)、海軍雙引擎版輕型戰機(TEDBF，可視為光輝戰機雙引擎版)，以及第5代高級中型戰鬥機（AMCA）。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，麥德凡表示，首先最容易的是光輝2型戰機，然後是TEDBF，最後是AMCA。這3種戰機的原型機，都將在3~4年內完成，7~8年的時間可以量產。

【4】數萬發子彈、62公斤炸藥下落不明！德特種部隊失控將解散

今年1月，德國情報機構指出，軍隊中約有500人疑似是極右派勢力的支持者，當中「特種部隊司令部」淪陷的程度特別嚴重，約有20名相關份子。

康坎鮑爾表示，KSK已經變得「部分獨立於指揮系統之外」，並且發展出「有害的領導文化」，當中4支戰鬥聯隊中的其中1支部隊極右派勢力最為盛行，康坎鮑爾說，「部隊不能再以現在的形勢持續下去」，因此決定予以解散。

她說，「任何極右派份子在德國聯邦國防軍內將沒有容身之處，必須離開。」不過預計KSK首席指揮官Markus Kreitmayr將留任。

【5】印度空軍大提升 將收到「飆風」與「流星」

印度與中國大陸就拉達克(Ladakh)東部邊界爭端局勢緊張，印度已派出戰機前往巡邏，不過印度最優秀的Su-30MKI，大陸也有相當類似的Su-30MKK，幾乎性能沒有差別。現在印度又將收到一批法國的飆風戰機(Rafale Fighter)，更重要的是，與這批飆風戰機一同而來的，還有一批射程超過150公里的流星長程空對空飛彈(Meteor Missile)。

(中時電子報)