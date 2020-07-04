12名「保釣辦公室」成員想要突襲出海保釣，但遭到上百名海巡等單位人員阻攔。（保釣辦公室提供／ 胡健森宜蘭傳真）

無法突襲出海保釣，12名保釣人員最後只能一同高呼保釣口號表達立場。（保釣辦公室提供／胡健森宜 蘭傳真）

由宜蘭縣議員蔡文益等人發起成立的「保釣辦公室」3日深夜發動保釣突襲行動，不過在梗枋漁港遭到海巡等單位強力攔阻，帶著補給物資、國旗等裝備的12名保釣成員，最後一一被海巡人員請上岸，突襲出海保釣行動宣告失敗，保釣辦公室成員、宜蘭縣議員黃琤婷表示，由於海巡單位防守太過嚴密，近期恐怕很難再有出海保釣的另一波行動。

「保釣辦公室」成員3日深夜在宜蘭縣議會開會討論後，隨即決定展開突襲出海保釣行動，12名保釣成員攜帶了補給物資、拋繩槍、布條、國旗以及50隻鴿子及10個「瓶中信」前往梗枋漁港，並依序登上一艘延繩釣漁船，打算以突襲方式出海保釣。

不過海巡等單位似乎早已得知訊息，上百名海巡等單位的人員迅速現身，並趁著船隻剛剛放開纜繩時登上漁船要求核對人員身份及證件，並以資格不符等理由不同意放行，並告知船長不得開船，隨即將已經鬆開纜繩的漁船拉回碼頭邊，再將12名保釣人員一一請上岸，見突襲不成，保釣人員只得高呼保釣口號之後宣告突襲行動結束。

參與這場突襲保釣行動的宜蘭縣議員黃琤婷表示，攜帶50隻鴿子及瓶中信，是因為辦公室成員討論評估後，認為即使能順利出海，也難以登上釣魚台，因此希望在盡可能靠近釣魚台時將鴿子及瓶中信放出，讓鴿子飛到島上或是讓瓶中信漂流至釣魚台列嶼上，象徵成功「登上釣魚台」。

黃琤婷無奈地表示，這次的突襲保釣行動原本計畫要從烏石港出發，但因為封鎖得太嚴謹，才臨時想改從梗枋漁港出發，但還是受阻無法成行，而在海巡等單位嚴密封鎖的情況下，近期內恐怕難有另一波的保釣行動。

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(中時 )