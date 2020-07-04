台南市新營區昨日晚間發生一死一傷命案，家住新營區南興里的陳姓男子，因鄰居陳姓夫妻辱罵他母親是「看門狗」，一怒之下竟持刀先後猛刺2人，陳男不治身亡，陳妻傷重仍在與死神拔河，殺人的陳男在凌晨前往新營派出所投案，詳細案情仍有待警方調查釐清。

警方初步調查，陳嫌與鄰居素來不睦，昨日晚間8時時他騎腳踏車返家，恰巧碰見鄰居陳姓夫妻，雙方互看不順眼，疑似又起口角，陳姓夫妻出口揶揄陳嫌母親是「看門狗」，陳嫌把腳踏車摔在一旁，氣急敗壞衝入屋內。

陳姓夫妻原本不以為意，沒想到陳嫌拿出屋內存放的折疊刀就往外衝，陳姓夫妻看苗頭不對，還來不及反應就被陳嫌猛刺，陳男頸、胸、腹部中刀不支倒地，陳妻大喊「救命」，轉而成為陳嫌攻擊對象，腹部、四肢都中刀，陳行凶後立刻逃離現場。

附近鄰居聞聲出來察看時，陳姓夫妻已倒臥血泊中，大驚之下趕緊通報警消，送往柳營奇美醫院救治，陳男因失血過多傷重不治，陳妻則是內臟出血，仍在急救中。

陳男逃逸約3小時後，隻身前往新營派出所投案，他供稱是因為鄰居辱罵他的媽媽，氣不過才持折疊刀殺人，作案刀具已經丟到急水溪中。至於詳細命案發生原因，仍待警方調查釐清。

(中時 )