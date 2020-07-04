受到新冠肺炎疫情影響，許多國家先前祭出禁足令，要求民眾暫時待在家中防疫，英國劍橋大學一位教授趁著這個機會，參照現存最古老的「楔形文字」食譜，在家成功還原出近4000年前的巴比倫料理，他甚至浮誇大讚：「這是我吃過最美味的美索不達米亞（Mesopotamian）餐點」。

綜合外媒報導，教授比爾（Bill Sutherland）近日在推特貼出一系列美食照，這是他參考耶魯大學出版《古美索不達米亞會說話：耶魯.巴比倫收藏精選》（Ancient Mesopotamia Speaks:Highlights of Yale Babylonian Collection）所烹飪出的佳餚，此為現存最古老的食譜，最早可追溯到西元前1750年。

比爾開心的分享，他依照食譜做出多道古早味料理，包括燉羊肉、燉菜，佐上了濃郁的醬汁、蔥及蒜泥後，風味相當驚艷，還有一道以羊血製成的紅寶石肉湯，不過比爾透露，他在製作肉湯時，偷偷「作弊」使用番茄醬取代羊血，但嚐起來還是非常美味。

貼文曝光後，立刻引起一陣熱議，不過有趣的是，其實這份以「楔形文字」撰寫出來的石板食譜，並沒有記載詳細步驟，僅有短短的4行解說，哈佛大學食品學家索倫森（Pia Sorensen）曾表示，有時必須透過許多假設、推測才能還原餐點，且烹飪者仍需具備一些基本料理底子。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)