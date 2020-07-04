小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】稻江無預警停辦停招案 遭退回

稻江科技暨管理學院5月13日無預警宣布將自8月起停辦、停招，教育部1日駁回此案，並指已在6月中旬前往學校舉辦師生座談會，經討論後，請校方往先停招、後停辦的方向來走，好讓畢業生能在原校畢業。高教工會則呼籲教育部協助學校，在未來達成停辦，並指派公益校長暫代職務。

【2】指考物理計算多 10年來最難

今年指考物理科結合時事與生活出題，考了額溫槍及蘇花改區間測速等議題。高中老師表示，基本題少，需要計算高達14題，是10年來最難。補教認為，今年物理科題目共4300字，考生可能寫不完，預估頂標71分，比去年降4分。

【3】 進口醫用口罩 7月7日起需查驗

新冠肺炎疫情持續延燒，各國為因應防疫需求，紛紛加設口罩產線，提升口罩產量。今年疫情發生以來，進口的口罩量已超越去年一整年的進口量，為確保國外新產線輸入的口罩品質，食藥署將醫用口罩納入邊境查驗的項目，7月7日起，不論新、舊產線，所有國外的醫用口罩進入台灣時都需要抽查，合格才能通關。

【4】再添一例 南非返台確診

新冠肺炎境外移入再添一例！中央流行疫情指揮中心昨日公布案499為一名50多歲男性，登機前於南非當地採驗陰性，在當地就醫診斷為感冒，後來搭機返台，7月1日晚間入境，由於主動告知14天內曾有不適症狀，在機場安排採檢，並於昨日確診。另持有居留證的外籍人士入境，今起取消3日內採檢陰性證明要求，影響約1萬9000人。

【5】日執政黨決議 停止邀訪習近平

日本執政黨自民黨的外交部會和外交調查會3日在黨本部召開的幹部會議上，針對大陸制定香港國安法一事，彙整出「籲請日本政府中止邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日」的決議案，預定最快6日正式決定，之後向首相官邸提出。

(中時電子報)