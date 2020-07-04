台灣5G服務7月正式開台，各大電信業者無不摩拳擦掌，搶占商機！由於5G手機和4G手機的內建通訊模組並不相同，若要享受5G的高速上網，勢必得更換手機。CTWANT記者實測甫上市的SONY Xperia 1 II、LG V60 ThinQ及SAMSUNG Galaxy S20 Ultra等3款5G手機，究竟哪一款CP值最高，看完就知道！

〈Round 1：拚自拍〉

對女生而言，「自拍」是手機最基本的功能。雖然這3款手機內建的前鏡頭規格各不相同，但都具備美顏功能。Xperia 1 II拍完的照片，顏色有點不夠準確；這款手機最初設定男女用戶比例為8：2，可見女生不太適合使用這款手機。

V60 ThinQ可調整美肌和氣色等級，果然輕易拍出「紅通通的臉蛋」，只是雖然討喜，卻有些不太真實。Galaxy S20 Ultra特別為了愛自拍的女性用戶，設計「智慧自拍」功能，只要畫面中出現2張以上的臉孔，就會自動切換到「廣角自拍」模式，容納更大的拍攝角度；另外，還可以針對皮膚平滑度、膚色、下顎輪廓、大眼進行修飾，非常了解女性的喜好。

前鏡頭實測照：Xperia 1 II：臉部光線太暗，且顏色偏黃不夠準確。4.5顆星（圖／本刊實測照）

前鏡頭實測照：Galaxy S20 Ultra：整體亮度自然，美肌效果還不錯，把臉部修整得十分精緻。5顆星（圖／本刊實測照）

前鏡頭實測照：V60 ThinQ：臉部紅嫩討喜，光線充足，是女生會喜歡的自拍照。4.5顆星（圖／本刊實測照）

〈Round 2：評廣角〉

這3款手機的廣角照都很有水準，雖然各有優劣，實在難分軒輊，其中，V60 ThinQ的超廣角鏡頭，最廣可拍攝117度。格放建物照片後，建物周邊輪廓和上頭的字體，Xperia 1 II和Galaxy S20 Ultra都很清晰，Xperia 1 II略勝一籌。至於建物上方和下方可容納的範圍（垂直端），V60 ThinQ和Galaxy S20 Ultra則稍微多了一些。

廣角實測照：Xperia 1 II：建物輪廓和字體經過格放後，最為清晰。5顆星（圖／馬景平攝）

廣角實測照：V60 ThinQ：建物上面的字體經格放後，不夠清晰。但垂直可拍攝的範圍較大。4.5顆星（圖／馬景平攝）

廣角實測照：Galaxy S20 Ultra：可拍攝的範圍很廣，包含水平、垂直端。建物輪廓邊緣也算清楚。4.5顆星（圖／馬景平攝）

〈Round 3：論望遠〉

Galaxy S20 Ultra擁有百倍變焦能力，點選螢幕的遠距鏡頭切換鍵，就可從5X開始拍。（圖／馬景平攝）

實際拍攝後發現，Xperia 1 II的人像照，整體光線有點過曝，而且格放臉部後，還是略微模糊。V60 ThinQ雖然光線的表現也不錯，格放臉部後也略糊。擁有百倍變焦能力的Galaxy S20 Ultra，廣角鏡頭具備10,800萬畫素，雖然最遠可拉近至100X，但是極難對焦。另一顆遠距鏡頭則從5X起跳，我們把鏡頭拉到30X，對準模特兒的臉拍攝，五官算是清楚。

若以相同倍率的半身照來比較，這3款手機裡，確實是Galaxy S20 Ultra拍人像拍得最出色，臉部光線討喜，整體清晰度也足夠。

望遠實測照：Galaxy S20 Ultra：人像拍攝能力極為出色，臉部清楚，整體色調表現很好。5顆星（圖／馬景平攝）

望遠實測照：Xperia 1 II：半身人像照略微過曝，臉部經過格放也略糊。4.5顆星（圖／馬景平攝）

望遠實測照：V60 ThinQ：光線對比還算自然，臉部格放後略糊。4.5顆星（圖／馬景平攝）

〈Round 4：戰夜拍〉

整體而言，這3款手機的夜拍能力都很強，都可以將昏暗的街景拍得像白天一樣，而且夜景模式都能在3顆鏡頭（超廣角、一般、望遠）間切換，街頭招牌上的字體，格放後都很清晰。

不過，Xperia 1 II和Galaxy S20 Ultra的照片色調，或許是受到街燈的白光影響，導致紅色霓虹燈有點偏桃紅色，反觀V60 ThinQ的顏色比較準一點。若進一步搜尋街道深處的招牌並格放，Galaxy S20 Ultra的清晰度略勝一籌。

1X夜景實測照：Xperia 1 II：相片解析度可圈可點，街道內的景物很清楚。4顆星（圖／戴嘉芬攝）

1X夜景實測照：Galaxy S20 Ultra：解像力最佳，街道深處的招牌經格放後，依舊清晰。4.5顆星（圖／戴嘉芬攝）

1X夜景實測照：V60 ThinQ：顏色較準確，但街道深處的招牌經格放後，仍不夠清楚。4顆星（圖／戴嘉芬攝）

〈總結〉

Galaxy S20 Ultra不管是自拍、望遠人像、夜景實測，表現都很出色，一口氣就贏了3關，總分為28.5顆星；但售價令人咋舌，跟其它二款相差8千到1萬元，不是一支人人買得起的手機。至於 Xperia 1 II則是廣角建物照拍得最好，在自拍和望遠人像關卡呈現小輸，總分為27.5顆星。V60 ThinQ 則是在5G速度表現不錯，其它關卡表現平平，總分同為27.5顆星。

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(中時電子報)