Tim KRUL上一場犯錯累累導至球隊敗陣（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[布萊頓@諾里奇][07/04(六)19:30][編號553]

諾里奇剛剛週中作客被兵工廠擊敗，當中荷蘭門將TimKRUL犯錯累累，第一個掉球就是在控球在腳之下被對手前鋒EmerickAUBAMEYANG先搶走再打進，而第2個失球更是被對手從跨下打進。如Tim KRUL的表現缺乏穩定性防守就更加薄弱。先發芬蘭前鋒Teemu PUKKI在復賽次後仍沒有找回進球感覺，剛剛上一場比賽下半場之後已被換下場。

布萊頓對上的主場比賽大敗給曼聯，當中澳洲門將MathewRYAN所掉的第一跟第二球在封位上都沒有做好準備，要負上一定的責任。而攻擊線上表現也不算太好，整場比賽只有2次打中門框以內的射門。愛爾蘭前鋒AaronCONNOLLY表現還算可以，但好幾位上一場比賽先坐替補席的主力球員，如法國前鋒 Neal MAUPAY、比利時中場Leandro TROSSARD以及澳洲中場Aaron MOOY，本場比賽將會重返先發陣容。

在積分榜末的諾里奇於復賽之後表現並沒有起色，3場聯賽全部敗陣之外總共失掉了8球，更沒有取得任何進球，攻守都很弱，球員對保級已沒有抱著任何希望，戰意低落。中下游分子布萊頓上一場於主被曼聯擊敗，不過其實在復賽之後成積不算太差，作客打平狼隊以及萊切斯特城，還有主場反勝兵工廠，再加保級機會在望，絕對有能力客勝。對上一次聯賽對賽布萊頓勝2:0。

Mason GREENWOOD 復賽後表現出色（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[伯恩茅斯@曼聯][07/04(六)22:00][編號558]

曼聯週中聯賽作客大勝布萊頓，英格蘭前鋒MasonGREENWOOD打進1球以及交出1助攻，葡萄牙中場BorgesFERNANDES更是梅開二度，兩位表現都非常突出。不過在復賽賽程頻密之下MasonGREENWOOD本場比賽應該會先作休息，會由上一場比賽替補上場的DanielJAMES取代先發位置。

極度需要拚保級的伯恩茅斯在上一場主場面對紐卡索聯竟然大敗1:4，防守力不集中頻頻犯錯，主力荷蘭中衛Nathan AKE在防守上有多次被對手甩開的現象，雖然有交出一次的助攻協助球隊免於被零封，但也於事無補。

復賽後曼聯的球員狀態不錯，連同上一場作客大勝布萊頓3:0，聯賽已取得3連勝並打進6球同時沒有掉球，剩下的比賽以取得下賽季的歐冠席位為目標。以「紅魔鬼」現有的班底以及球員的狀態本場比賽對上弱隊應該可以輕鬆取勝。下半段的伯恩茅斯在復賽後表現也沒有太大起色，週中敗給紐卡索聯後已經是連續的3場敗仗，失7球只攻進1球，本場作客沒有太大的期望。最近5次的聯賽對賽，曼聯4勝1敗。最近3次聯賽對賽當中2次總進球都在3球或上。

Bukayo SAKA已跟兵工廠完成續約（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[兵工廠@狼隊][07/05(日)00:30][編號564]

狼隊上仗作客阿斯頓維拉憑著中場LeanderDENDONCKER於下半場的一箭定江山取勝，這一位比利時中場表現十分優異，本場應該會繼續先發上陣。焦點西班牙球星AdamaTRAORE下半場替補上場表現十分出色，到本場比賽在應該會重返先發之列，繼續支援墨西哥前鋒Raul JIMENEZ。

兵工廠上一場主場對上積分榜末的諾里奇輕鬆取勝，當中王牌前鋒EmerickAUBAMEYANG有不錯的表現，打進復賽之後首個進球，最終交出2進球1助攻的成積，向蟬聯英超神射手進發，本場比賽將會繼續先發上陣。剛剛跟兵工廠簽下了一張長約的年輕翼鋒BukayoSAKA，上一場暫時休息，本場應該會先發上陣。

曾取下一賽季歐冠歐霸席位之對戰。狼隊復賽後表現出色，上一場作客擊敗了阿斯頓維拉之後，已經取得3戰全勝並且沒有失球，全力爭取前四的席位，球員戰意旺盛。兵工廠上一仗也大勝了諾里奇，不過球隊作客的表現依然不穩，對上狼隊絕不輕鬆。雙方最近5次聯賽對賽當中有3次都是1:1。

(中時電子報)