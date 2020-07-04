【1】美台軍事交流 埋兩岸不定時炸彈

6月以來，陸美軍機頻繁在台海附近空域往來，審查中的美國2021國防授權法（NDAA）草案則建議，邀請台灣參與環太平洋軍事演習，隨著美國總統大選進入競選熱季，不排除美軍艦在今年下半年停至台灣。可以說，美台軍事交流，替兩岸和平埋下不穩的變數。

【2】中印鷸蚌相爭 美國漁翁得利

自印度獨立一直以大英帝國在亞洲繼承者自居，位居南亞大陸的優越地理位置，加上遼闊的土地和眾多人口，具備成為世界大國的潛力。過去，印度大力發展核武器，從俄羅斯、美國，甚至歐洲購買先進的傳統武器裝備系統。印度綜合軍事實力的持續提升，對外動作愈見強勢。

【3】港國安法拍板 港澳條例受關注

港版國安法拍板，台灣民間及廣大台商進而關注台灣現行《香港澳門關係條例》中，關於台灣與香港經貿往來關係內容是否會有所變動？會計師指出，如果港澳條例內容停止適用，台灣與香港間往來的法律基礎將回歸《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，將對於台商個人直接持有香港投資、台商個人直接持有香港營運公司、台商個人透過香港公司投資大陸、台商透過香港回台投資等架構，都會產生重大影響。

【4】疫情下突圍 台商剩者為王

針對大陸近期疫情之下的衝擊與中美等多種形式，大多台商的經營挑戰更顯巨大，可預見勢必需加強更多布局。台北經營管理研究院院長陳明璋指出，台商現在面對不確定為常態的變局中，遇上內憂外患加上兩岸與全球景氣的多重考驗，如紅色與全球供應鏈變化、兩岸關係與中美貿易戰對抗等，更提出多點建議，強調先求存「剩者為王」，並重新定位產業地圖的處境，找商機突圍與藉機轉型數位化等。

【5】疫情阻斷交流 陸盼盡早重啟

兩岸政治氛圍冷冰冰，新冠肺炎疫情又來肆虐，兩岸交流簡直雪上加霜，所有活動都遭「冷凍」。大陸多地大型對台活動或論壇延到下半年舉行，但疫情難以掌控，辦還是不辦沒人敢掛保證，今年對台工作「KPI」恐難以達標，大陸各地對台宣傳系統也是著急，盼盡早重啟實體交流。

(中時電子報)