台南市1名38歲女子小美（化名）3年前因擔心母親憂鬱症纏身，在別人介紹下尋求在台南開設「慈善伽藍三尊王聖賢堂」的胡姓法師幫助，卻反被騙了50萬元，期間更2度被胡男性侵。小美身心雖受創，仍勇敢站出來指認，但今年5月去麻豆分局報案時，員警不僅不針對事件本身詢問，還疑似用私人手機錄音，筆錄更做了長達10多個鐘頭，整個報案過程，對小美無疑是二度傷害。

小美表示，接受報案的曾姓女警起初表示，「製作筆錄會全程錄音錄影，除非報案人要休息、上廁所才會中斷」。但當小美說出胡男的名字和法號後，曾女竟切斷錄影，雙手交叉在胸前問「妳確定是這個胡老師嗎？他是妳的男朋友嗎？」女警的態度轉變和一連串不相干提問，讓小美相當傻眼。

就在作筆錄期間，胡男突然打電話要約小美進行「改運儀式」，小美向女警說：「不然現在我接起來按擴音，就知道我沒有說謊。」一旁的作伴的朋友也向女警提議，願意在旁邊錄影紀錄，到時能當作證據，不過一概被曾女否決。

胡姓法師在當地人脈廣，卻遭指控假改運真性侵。（圖／受害者提供）

自此開始曾女動不動就暫停錄影，還要小美想清楚再講，不然恐有誣告之嫌。而女警帶小美去醫院驗傷期間，突然開口表示，「一個被她做過筆錄的阿嬤要來告不公不義，沒幾天就死了」。一切行徑讓小美非常害怕，「難道警察的意思是要警告我，若是我質疑她，我幾天後就會死嗎？」

陪同作筆錄的朋友也憤憤不平說，「一個女孩子勇敢站出來，不吃飯也不上廁所，結果筆錄從早上9點半做到晚上8點，期間找2個女警連做3次一樣的筆錄，還說用木頭刻的生殖器不算性侵，根本是二次傷害。」

小美透露，胡男在當地似乎黑白兩道通吃，這3年多來，小美因常找胡男驅邪、收驚，關係變得像朋友一樣，「蠻常聽到法師跟大家吹噓，之前持槍被一個老警察抓到，那個老警察看上他在地的人脈和關係，所以和他交易，若當線民就不追究槍的事」。

本刊記者致電麻豆分局詢問，員警表示，「若加上等待驗傷、檢體報告，和案情的掌控拿捏，是有可能會耗費大把時間」。至於受害者感到受到威脅，他建議可以直接向分局提出檢舉，而分局督察組調查後也確認該女警處理不當，將會進行處分。

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(中時電子報)