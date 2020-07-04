在台南一間飲料店上班的小美（化名），3年前因誤信一名當地胡姓神棍慘遭性侵，今年5月鼓起勇氣出面指控，不料作筆錄過程令她煎熬，警方的處理態度也讓她心寒，之後她發現胡男常在她上下班路上出沒，更令小美覺得害怕，飽受煎熬的她心灰意冷，多次萌生輕生念頭。

小美表示，自今年5月中旬報案後，每次都是她主動打電話去詢問進度，警方像擠牙膏式的一點點透露，社工和相關單位才相繼致電關心，一切發展讓小美懷疑自己的案件到底有沒有被受理，直到親自到地檢署詢問，才被告知7月3日要出庭。

而等待煎熬的這段時間，小美的老闆娘和律師紛紛都表示「勝算不大」，要她放棄，同時也常常發現胡男埋伏在她周圍，「有一次騎摩托車要回家，他（胡男）就突然開車衝出來，差點撞到我」，讓小美覺得人生安全受到威脅。

小美身為受害者勇敢站出，卻遭身邊人質疑，讓她不禁動了輕生念頭。（圖／被害人提供）

專業社工人員表示，在人身安全上，小美因為和加害者非親屬關係，所以不構成申請保護令的條件，但因為被加害是事實，所以看到加害者一直在周遭出沒、徘徊，是可以合理猜測和擔心對方要對她不利，這時候應勇敢報警，尋求警方幫助，也可以請警方加強附近的巡邏。

「社工介入後因為不知個案當下遇到的情形，通常只會在開庭前詢問被害者證據是否準備充足」。但社工人員其實是能提供包括「創傷修復、諮商輔導、法律流程諮詢」的幫助，也會評估被害者背景，幫助申請相關補助，所以被害者能在親友或信任的人的陪伴下，試著敞開心扉，接受外界的關懷和協助。

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