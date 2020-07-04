一名消防員利用職務關係偷抄報案未成年少女的電話，連繫後得到對方信任，涉嫌在車上性侵得逞，而少女事後有尋短見的想法，打電話到消防局報案共有16次，最後想不開輕生身亡。然而，而消防單位得知消息後，竟只將該名消防員記過處分1次，引發外界爭議。對此，國民黨立委葉毓蘭在臉書痛批，「絕不寬貸」，並指出其實類似的警消假借職權或機會性侵情節，時有所聞。

葉毓蘭在臉書寫下，2007年桃園一名警員受理菲律賓外配家暴案時，不僅吃案，未依規定立即通報，還藉口「查案」，到女方家裡將其性侵得逞；2015年，新北市一名員警涉嫌假借查案，進入女子住處，要求發生性關係不成，性侵得逞。而她也透露，在犯案的當下，2名員警都沒有被停職，在纏訟數年後，都已判刑四年餘定讞，不能再當警察。

另外，葉毓蘭說，2010年台北市消防局有名消防員，執行救護勤務時，在救護車上性侵病患私密處，判刑4年10月；2017年新北市救護員在救護車上，對女傷患強脫貼身衣物性騷擾，後來被消防局調查出是累犯，立即以記兩大過免職；2015年台中市府消防局一名小隊長酒後性侵女消防員案，也被判了12年的重刑。

針對這些案件，葉毓蘭指出，這些警、消性侵案的被告刑期都遠比常人為重，主要因為警察、消防與民眾接觸最頻繁，也是人民最信任的公務員，假借職權與機會性侵或猥褻都是妨害性自主的公訴罪，自有法律制裁，但是犯下這種罪行的警消，違背人民的信任，不能、也不適合擔任警消，不能玷汙這個光榮的團體。

最後，葉毓蘭也感嘆地說，這次不管消防員是否有與家屬和解，都不應該寬貸輕縱，如果現行規定只能記過，就代表這樣的管理法規已經不合時宜，該要翻修了，「行政機關不能息事寧人，應重新整頓及加強內部管理及教育訓練，從根本杜絕此事再次發生！」

而這篇貼文曝光後，許多網友也表示認同，認為「假借職權的惡狼，應該汰除究辦」、「要重罰」、「沒錯歐，現在就應該停職，待司法判刑確定後予以免職」。

針對此案，消防局表示，針對隊員違反受理報案紀律且未主動陳報涉案情節影響機關形象，予以行政處分記過1次，另有關刑事涉及性侵部分，等法院判決後再陳報公懲會懲戒，會全力配合司法調查，釐清相關疑慮，毋枉毋縱、絕不護短。

(中時電子報)