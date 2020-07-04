男性其實也有更年期，但常因沒有明顯分界點而被忽略，扶原中醫體系總院長郭大維醫師表示，男性如果出現情緒起伏大、睡不好、性功能障礙、掉髮和肥胖等症狀，可能就是更年期到了。

郭大維表示，無論男女其實都會經歷更年期，但男性不像女性有「停經」這個明顯的分界點，因此可能讓人難以察覺，不過一般男性的更年期約是在40至60歲左右，若保養得當，可能延緩發生的時間。

郭大維指出，男性更年期可能出現四大症狀，首先是情緒起伏大，容易感到煩躁、焦慮或是心情低落；再者也可能出現睡眠障礙，常常覺得睡不飽、很淺眠；另外也可能有性功能障礙的狀況發生；最後甚至出現肥胖、掉髮的情況。

郭大維建議，更年期容易影響情緒，但千萬別宣洩在抽菸、喝酒，可以多吃蔬果、多運動或出外踏青，另就中醫觀點來看，男性更年期屬「腎虛」，但因每個人體質不同，因此不要自行亂服用「補腎偏方」，吃不對恐讓身體不適。

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(中時電子報)