藝人邵庭日前帶狗到台東溪邊戲水，未料卻遭遊客驅趕還爆發衝突，事後開直播還原事件始末時，因為模仿原住民腔調遭怒斥歧視，對此網紅T妹認為邵庭無疑是被霸凌，更表示：「沒有用羞辱特定種族字眼，就不是歧視」。

針對邵庭遭轟歧視原住民一事，T妹表示任何種族都有特色與美感，像是自己就認為原住民口音非常可愛，但不解為何模仿就被認定是歧視？除非帶有歧視言語，否則模仿口音是沒有辦法構成「歧視」，至於有些人指出邵庭肯定有做錯事才會道歉，對此T妹駁斥：「大多人選擇道歉，並不是他真的做錯什麼，而是被大眾霸凌逼到道歉」，甚至強調：「自卑的人特別敏感！但你的敏感不應該成為攻擊他人的武器」。

對此網友也紛紛回應：「歧視這兩個字的註解，往往都是有心人認知出來的」、「正確的是非觀很重要，但一不小心就會過頭變正義魔人」、「自以為是的人特別多，但是只會在鍵盤後當沒用的假掰魔人」。

(中時電子報)