「夏馬生活館」創辦人暨總經理陳孟吟，發揮女性特有的細緻，為生活空間妝點出自己的居家風格。（盧金足攝）

「夏馬城市生活」台中旗艦總部，讓消費者從建材、家具、家飾，一次購足。（盧金足攝）

建築業界知名的建鴻興業，1986年創立「櫻王KINOWN」，從事基礎建材填縫劑、黏著劑的生產製造，特殊設計建材進口，在全台擴大經銷網路版圖，承襲父業掌舵櫻王的「夏馬生活館」創辦人暨總經理陳孟吟，發揮女性特有細膩，加上美學品味，不管是占地五百多坪的豪宅或十五坪精緻房子，全在她與團隊的巧手專業配置後，發揮畫龍點睛的加分坪效，也為生活空間妝點出自己的居家風格。

「夏馬城市生活」旗艦館在台中市單元二重劃區，打造地上4層、600餘坪的舒適空間為首間旗艦總部，展示來自全球60個國家的風格傢飾、世界80多個家居設計品牌，提供一站式服務。

陳孟吟表示，2019年為回饋客戶心願插旗台北，在台北成立內湖門市，並計畫陸續在其他城市為更廣大的客群服務，目前集團的年度總營收上看五億元，成績亮眼。

「夏馬城市生活」在台中市單元二重劃區，打造地上4層、600餘坪的舒適空間為首間旗艦總部。（盧金足攝）

品味因飲而應，如何符合客戶需求？她提及幾年前要為新家找家具、布置品時，發現所有關於居家布置的物件，常四處尋覓，投注大量的時間、金錢，卻不一定符合理想，溝通得宜 ，與各種貨源流足，滿足客戶的心。

陳孟吟指出，成立「夏馬城市生活館」是因為從花錢買經驗中發現，找家飾品曠日廢時，甚至誤判家具尺寸、空間相融狀況，加上很多人尋想找夢幻物件過程，直呼「如果有一間店可以全部齊全搜羅多好！」她決定自己來開一家全方位的店，投入家居美學市場創立「夏馬城市生活」。

台中市近年來，很多重量級建案吸引國際大師操刀，全新視野帶動許多新建案開始擁抱現代美學，大面積窗戶和引光入室成為購屋者的偏好，建商對建材選用和講究更勝以往。

藉由置換單品變化風格，就能讓人轉換心情，享受美好的居家。（盧金足攝）

為貫徹美學理念，延續品牌精神「對家的承諾」，陳孟吟的「夏馬城市生活」台中旗艦總部，讓消費者從建材、家具、家飾，一次購足，並以合理價格購得來自歐洲等地的精品家飾家具，如果消費者沒時間，或不想傷神布置，也有專業人員到府服務。

陳孟吟獲客戶口碑，打拚精神更為自己開闢一片天，猶記懷孕時，正為客戶布置居家，動員團隊到客戶家中布置，從早上八時到晚上八時，長達十多個小時，本來預計過幾天才到的預產期，沒想到可能活動量過大，工作結束，她也跑去生孩子了，留下難忘的回憶。

此外，她引進國外「私人採購」服務，從台中到台北，成為近年來人氣超高的質感居家選品店，電商業積也經營得有聲有色，至於「夏馬」的命名？陳孟吟說，源自大女兒屬馬生肖和出生季節，孩子是她的最大力量，持續創業初衷，由她與商品開發團隊到處參與國際展覽，持續將國際新品牌引進台灣。

國外personal shopper 概念，也在「夏馬城市生活」重現，提供「夏馬管家」親自帶逛選品，採預約制，提供一對一、客製化服務，以個別量身配置整體規劃，從建材、家具、家飾和空間規劃，甚至是配送、定位服務，讓消費者輕鬆打造理想的家居生活，你不是覺得居住空間一成不變？她透露撇步，藉由置換單品變化風格，就能讓人轉換心情，享受美好的居家生活。

從建材、家具、家飾和空間規劃，甚至是配送、定位服務，讓消費者輕鬆打造理想的家居生活。（盧金足攝）

(中時 )