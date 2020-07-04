蜘蛛入侵吐絲侵襲居住地，把城鎮封鎖成「鬼城」，這猶如只能在電影中看見的場景，現實生活居然真實上演？日前網路上瘋傳一組照片，發現國外有城鎮被大量的蜘蛛網覆蓋，呈現猶如世界末日般的景象，讓網友看了頭皮發麻，全身起雞皮疙瘩。原本以為這一系列照片，來自澳洲蜘蛛大遷徙，但背後真相，其實另有玄機。

日前網路上瘋狂流傳一系列「蜘蛛鬼城」的照片，只見有大量蜘蛛網覆蓋地區的森林、柵欄、草地等，連綠意盎然的樹木，也被大量蜘蛛網纏繞，形成一片「雪白世界」，照片還標明「澳洲蜘蛛季」，看了讓人頭皮發麻，但其實這些被蜘蛛絲纏繞之處，並不是來自同一地區，這些照片集結，是來自全球各地，包括像是巴基斯坦、德州的塔瓦科尼湖州立公園（LakeTawakoni State Park）、澳洲的維多利亞州等地，不單單是所謂的「澳洲蜘蛛季」。（更多照片請點我）

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(中時電子報)