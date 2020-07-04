據加拿大環球電視報導，為了表達抗議北京通過香港國安法，加拿大外交部表示，加國已暫停與香港之間的引渡條例，也停止出口軍事敏感裝備至香港，同時更新旅遊警示，讓加國人民知道港區國安法可能對他們的影響。對此，陸駐加大使館表示強烈不滿與堅決反對。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在外交部發表聲明後，也向媒體表示敏感軍用品也禁止運往香港，並強調加拿大堅信「一國兩制架構」，表示官方在支持加拿大與香港之間連結的同時，也會替其人民挺身而出的。

報導指出，加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）對於香港國安法通過一事表達「嚴重關切」，並表示港區國安法是在秘密過程下通過頒布，未經香港立法、司法機構或人民參與，違反國際責任義務。

沈潘表示，香港國安法的立法過程，是對香港基本法，以及根據「一國兩制」架構下承諾香港高度自治的漠視，並強調香港的全球金融中心地位是建立在這種基礎上的；一旦這種地位消失，加拿大被迫重新考慮現有的約定。

對此，大陸駐加拿大使館發言人表示，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬於中國內政，不容外部勢力干預。香港國安法旨在維護中國國家主權、安全、發展利益」，「針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，得到廣大香港居民廣泛擁護和國際社會絕大多數成員的理解與支持」。

(中時電子報)